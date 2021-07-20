Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху

Урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе остается важным вопросом, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он поблагодарил своего коллегу за нахождение компромиссных решений.

"Они всегда самые сложные, но если мы хотим, - а мы все хотим, - урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать", - отметил российский лидер.

В свою очередь Алиев подчеркнул, что Баку настроен на то, чтобы период после конфликта в Карабахе был безболезненным.