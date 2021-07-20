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20.07.2021 16:19
Рубрика: Власть

Путин потребовал определить четкие планы производства в гражданском авиастроении

Текст: Айсель Герейханова
Развитие гражданского авиастроения всегда было и будет одним из приоритетов для России. Ведь от этого зависит транспортная доступность и связанность регионов, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам гражданского авиастроения.

Президент также потребовал четко определить планы производства в отрасли и обеспечить их финансирование.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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"Нужно четко определить перспективные планы производителей по выпуску авиационной техники минимум до 2030 года, а также их ответственность по своим обязательствам в части сроков поставки, цен, качества и уровня исправности такой техники", - указал Путин. Он подчеркнул, что "эти планы должны быть обеспечены соответствующим финансированием из различных источников".

Кроме того, Путин заявил о необходимости выработать предложения по поддержке продаж российских авиасудов.

"Все это позволит обеспечить спрос со стороны авиакомпаний. И, конечно, важно поддерживать эксплуатационную надежность и исправность парка выпускаемых самолетов, в том числе и соблюдать установленные сроки поставок двигателей и запасных частей", - отметил глава государства.

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