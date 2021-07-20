Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с одним из главных мусульманских праздников - Курбан-байрамом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что этот древний праздник "обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим".

"Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа", - отмечается в поздравлении.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку.