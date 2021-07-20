Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

"Блистательная актриса, вы исполнили десятки ярких, запоминающихся ролей на театральных подмостках и в кинематографе, многогранным талантливым творчеством обогатили замечательные традиции отечественной драматической школы", - говорится в поздравительной телеграмме.

По словам Владимира Путина, биография Людмилы Чурсиной "служит достойным примером для всех, кто решил посвятить себя служению искусству, российской культуре".

Президент пожелал актрисе здоровья и благополучия.

Российская актриса Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. Снялась более чем в 90 фильмах, среди которых - "Донская повесть", "Журавушка", "Олеся", "Русь изначальная" и другие. Народная артистка СССР. Входит в состав членов Российской академии кинематографических искусств и Национальной академии кинематографических искусств и наук России. В 2012 году была награждена российской национальной актерской премией им. Андрея Миронова "Фигаро" в номинации "За служение театральному Отечеству".