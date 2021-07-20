Путин высоко оценил потенциал развития российской авиации

Российская авиация обладает большим потенциалом для развития, а авиастроители страны продолжают создавать новую технику, способную занять достойное место на мировом рынке, уверен президент Владимир Путин.

В подмосковном Жуковском началась программа "МАКС-2021". Открыл пятнадцатый международный авиационно-космический салон глава российского государства, прилетев на него на отечественном вертолете Ми-8.

"За прошедшие почти три десятилетия "МАКС" стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации", - заявил глава государства. На нем, подчеркнул он, идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов.

Список участников юбилейного "МАКС" насчитывает почти 500 организаций и компаний, и никакие санкции не мешают иностранным партнерам демонстрировать в России свои достижения. "Непосредственно или дистанционно на его площадках работают свыше 250 иностранных компаний из более чем 50 стран мира", - заметил Путин.

В качестве страны-партнера в этом году выступает Казахстан, с которым у России много совместных проектов в авиации и космической сфере. В республике собирают российские вертолеты семейства "Ми", по линии Роскосмоса реализуется проект "Байтерек". "Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение", - заявил президент.

Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами, заверил Владимир Путин. Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства - те сферы, в которых ученые конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединяться для достижения новых прорывных результатов, уверен он.

- То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику, - сказал глава государства.

Российские авиакомпании уже получают современные лайнеры "Суперджет". В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21, который на авиасалоне впервые представлен в модификации с отечественным двигателем ПД-14. За ним, отметил Путин, последует региональный Ил-114-300, легкий многоцелевой самолет "Байкал".

- Уверен, что современная эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли, - заявил президент страны.

Видео: RT