Путину покажут новый российский истребитель на МАКС-2021

Президенту РФ Владимиру Путину покажут одномоторный истребитель пятого поколения в ходе Международного авиакосмического салона МАКС-2021. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, президент его посмотрит", - подтвердил он.

Речь о легком однодвигательном истребителе. При этом в настоящий момент все используемые в России боевые самолеты оснащены двумя двигателями. О новинке пока известно немного - характеристики пока не обнародованы. Как ранее заявили в госкорпорации "Ростех", презентация нового легкого истребителя, созданного "Сухим", станет главной премьерой МАКС-2021.

На полях авиасалона пройдет важное совещание, которое будет посвящено реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, сообщил также Песков. Президент, по его словам, заслушает доклады глав Минпромторга, Минтранса и Минфина о реализации проектов в этой сфере. Также ожидается информация о спросе на гражданские воздушные суда.