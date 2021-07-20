Путину рассказали о характеристиках истребителя пятого поколения

На авиасалоне МАКС-2021 президенту Владимиру Путину показали новый легкий тактический истребитель пятого поколения. Это однодвигательный боевой самолет, обладающий малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками, подчеркнули в госкорпорации "Ростех".

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в ходе презентации истребителя рассказал президенту о высоких технических характеристиках машины. "Он подчеркнул, что ЛТС - это многофункциональная платформа нового поколения, которую отличают возможности адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности", - отметили в корпорации.

В дебютный полет, говорится в презентации, новый истребитель должен отправиться в 2023 году, в 2024-2025 годах планируется постройка опытных образцов ЛТС. Первые поставки заказчикам возможны через 5,5 лет.

Президенту представили одноместную версию самолета, но особенность разработки в том, рассказали Путину, что за счет минимальных изменений в носовой части можно сделать истребитель двухместным. Или же, при желании заказчика, беспилотным.