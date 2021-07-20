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20.07.2021 11:45
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарёв: В Лужниках завершается возведение монолитных конструкций Центров самбо и бокса

Текст: Любовь Проценко

В Лужниках завершается возведение монолитных конструкций Центров самбо и бокса, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Андрей Бочкарёв: Ледовый дворец для школы "Самбо-70" построят на юге-западе Москвы

Он рассказал: "На строительной площадке будущих центров практически завершены монолитные работы: их готовность оценивается в 92%. Завершен и монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей, на четверть выполнены фасадные работы". По словам заммэра, общая строительная готовность Международного центра самбо и Центра бокса сейчас 32%.

"На объекте круглосуточно работают 1369 человек и 18 единиц техники", - рассказал Андрей Бочкарёв.

Напомним, Центры самбо и бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом. Но функционировать они смогут независимо друг от друга, а потоки посетителей не будут пересекаться.

В этом году олимпийский комплекс "Лужники" отмечает свое 65-летие. 31 июля 1956 года открылся Центральный стадион имени Ленина: с этого момента началась история "Лужников". Но развитие комплекса не прекращается. Лишь с 2014 года в "Лужниках" построили и обновили 22 объекта, в том числе Большую спортивную арену, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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