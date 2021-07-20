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20.07.2021 11:30

Бизнесменам стоит прокачать знания в сфере налогообложения и права

Текст: Сергей Бекренев (президент ГК "Европейская Юридическая Служба")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 161(8512)
Почему среди наших соотечественников так много желающих открыть свой бизнес, но при этом так мало тех, кто изучает теорию, прежде чем приступить к практике? Почему начинающие бизнесмены не понимают, что знание законов могло бы оградить их от многих проблем и помочь избежать весьма неприятных историй?

Представители российского бизнеса пока не могут похвастать отличным знанием законов. Большинство предпринимателей предпочитают не вмешиваться во многие процессы взаимодействия с государственными органами и другими компаниями, а потом удивляются, что их права не оказываются априори защищены. Часто причиной такого поведения является нежелание бороться, проходить через суды, тратить на это время и деньги. Легче заплатить штрафы, которые, возможно, совсем не обязательно платить.

Фото: Из личного архива Марии Кондратюк
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Бизнесмены часто допускают ошибки в оформлении документов, договоров, отчетности. Хотя, как показывает практика, знание законов могло бы обезопасить от многих проблем. Так, одна предпринимательница открыла автомойку. Дела шли успешно, вот только автомоечный бокс она установила на своем земельном участке. Когда к ней пришли инспекторы Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а позже и трудовая инспекция, женщина была удивлена. До этого она даже не слышала о санитарно-защитной зоне и разрешении на выброс загрязняющих вредных веществ. А если бы интересовалась законами до того, как открыть свое дело, такой ситуации не случилось бы.

Иная проблема возникла у предпринимательницы на платформе крупного маркетплейса. Она торговала товарами под собственным брендом, но через какое-то время увидела, что другой продавец предлагает такие же предметы для дома под таким же названием. Негативные последствия не заставили себя ждать: выручка упала. Маркетплейс не отреагировал на обращение предпринимательницы, и тогда женщина решила отстоять свои права, вооружившись Гражданским кодексом и прибегнув к помощи специалиста. Юрист составил полномасштабную претензию со ссылками на законы и направил руководству площадки. В итоге товары нарушителя, решившего отзеркалить страницу предпринимательницы, были удалены, а его магазин заблокирован.

Желание учиться - неотъемлемое качество любого профессионала

Умение отстаивать свои права - важное качество для бизнесмена. И делать это можно двумя путями: самостоятельно разобравшись в законодательной базе или обратившись к специалисту. Оба варианта хороши, но, даже передав ответственность юристу, предприниматель должен хотя бы примерно понимать, какой цели в конечном итоге нужно достичь в той или другой ситуации. А для этого, как ни крути, необходимы знания.

Всероссийский правовой предпринимательский диктант - 2021, в котором приняли участие почти 80 тысяч бизнесменов, помог выявить слабые стороны и пробелы в знании законодательства. Результаты проекта показали, что лучше всего опрошенные разбираются именно в предпринимательском праве (61 процент правильных ответов). Далее идут корпоративное (59 процентов), арбитражное (57 процентов), гражданское (51 процент) и налоговое (49 процентов) право. Но это общая статистика ответов. А ранжирование по возрастным группам может помочь спрогнозировать, с какими проблемами рискуют столкнуться предприниматели в будущем, если не устранят пробелы в своих знаниях.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Так, оказалось, что самые молодые респонденты (от 18 до 23 лет) хуже всего разбираются в налоговом праве (34 процента правильных ответов), как и предприниматели 36-45 лет (они дали всего 41 процент ответов). Участники диктанта от 24 до 35 лет слабы в арбитражном праве (39 процентов). А знания бизнесменов постарше хромают в плоскости гражданского права: участники диктанта 46-59 лет дали 40 процентов ответов по этой теме, а те, кто старше 60 лет, - всего 38.

Выходит, предпринимателям стоит прокачать свои знания как минимум в сфере налогообложения, гражданского и арбитражного права. Ведь без знания законодательства и навыков защиты своих прав эффективно вести бизнес не представляется возможным.

Сегодня сложно добиться успеха в бизнесе, если не владеть базовыми знаниями в сфере права. Нельзя управлять компанией, не зная законов управления. Это все равно, что выезжать на улицу, не выучив Правила дорожного движения. А наши соотечественники, ступающие на тропу бизнеса, - особенно это ощущается в сфере малого и среднего предпринимательства - почему-то считают, что достаточно уметь организовать производство или продавать товар. Но продавать, покупать, шить, рисовать, танцевать, обучать... можно только в пределах установленных законодательных рамок. Иначе желанная прибыль уйдет на штрафы, а субсидиями и льготами от государства воспользуется более просвещенный конкурент.

Бизнесменам стоит прокачать свои знания в сфере налогообложения, гражданского и арбитражного права

Образованность и желание учиться - неотъемлемая часть становления любого профессионала, в том числе в сфере бизнеса. А знание правовых норм и умение их применять пригодится даже индивидуальному предпринимателю или владельцу семейного предприятия на практике. Хотя, к сожалению, это пока понимают не все.

Чтобы стимулировать предпринимателей расширять границы своих знаний, можно было бы мотивировать их чаще проходить тестирование, участвовать в проектах, нацеленных на правовое образование. Также помогло бы широкое распространение примеров из практики, где знание законов спасало бизнесменов от проблем и помогало масштабироваться. Все это - вполне осуществимая задача. Но главное - донести до предпринимателей мысль, что знать свои права и отстаивать их - абсолютно нормально для современного человека и не так трудозатратно, как кажется на первый взгляд.

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