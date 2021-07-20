До конца года московское метро запустит Face Pay для пассажиров

Улучшить оценку загруженности вагонов и запустить Face Pay для пассажиров до конца года, пообещал столичный департамент транспорта.

Как пишет ведомство в своем Telegram-канале, сейчас системой распознавания лиц в метро пользуется полиция и УВД на Московском метрополитене. Благодаря системе распознавания лиц не только находят потерявшихся людей, но и скрывающихся преступников.

А до конца 2021 года система распознавания лиц будет доступна для пассажиров. Как отмечает ведомство, цель одна - метро должно быть максимально защищено от тех, кто представляет угрозу безопасности.

Для биометрической идентификации задействованы три российских модели: VisionLabs, Ntechlab и Tevian. По итогам второго квартала 2021 года лучший результат по качеству показал VisionLabs, на последнем месте - Ntechlab.