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Доплата города за статус "Московская медсестра" составит 7,5 тысячи рублей в месяц 15:02
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20.07.2021 15:02
Рубрика: Власть

Доплата города за статус "Московская медсестра" составит 7,5 тысячи рублей в месяц

Текст: Александр Мелешенко

Мэр столицы Сергей Собянин учредил статус "Московская медицинская сестра" - такое решение было принято на заседании президиума городского правительства.

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В пресс-службе мэрии пояснили, что статус будут присваивать среднему медперсоналу в зависимости от пола - либо "Московская медицинская сестра", либо "Московский медицинский брат". Обладатели этого звания будут ежемесячно получать дополнительное материальное поощрение в размере 7,5 тысячи рублей.

Статус будут присваивать по аналогии со званием "Московский врач" - тем сотрудникам, чей опыт и навыки значительно превышают базовые требования, предъявляемые к профессии. Всего в столичных больницах и поликлиниках сегодня работают более 52,4 тысячи медицинских сестер и братьев.

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