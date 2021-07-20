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20.07.2021 14:08
Рубрика: Власть

Экологи призвали москвичей не кормить летом городских птиц

Текст: Ирина Огилько
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На днях в интернете москвичи активно обсуждали массовую гибель птиц возле памятника Петру I. О возможных причинах массовой гибели пернатых рассказали "РГ" специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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Массовая гибель птиц зафиксирована была не только в Москве-реке в центре столицы, но и в водоемах Одинцовского района, на Химкинском водохранилище. Как рассказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров, при длительной аномальной жаре многие водоемы очень сильно нагреваются. Так, по данным метеорологов, температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода составляет 23-24 градуса, что на 3-4 градуса выше нормы для этого времени года. В случаях сильного прогрева воды возможно ее цветение и образование различных продуктов гниения.

"Учитывая, что мертвые утки находились в основном в местах их подкормки, можно предположить, что на гибель птиц повлиял закисший в теплой воде хлеб, которым жители угощают диких уток. Вместе с хлебом в организм попадает и насыщенная бактериями вода. Все это часто вызывает необратимые, ведущие к летальному исходу изменения, - говорит Бурмистров. - Напомню, что летом кормить птиц категорически нельзя. В это время года у них вполне достаточно природного корма". По словам специалиста, единственное время года, когда городским пернатым нужна подкормка - холодный период зимы, когда температура воздуха опускается намного ниже нормы и достигает -15...-20 градусов и ниже.

Отметим, что в местах гибели уток специалистами были взяты пробы воды для анализа. Окончательный ответ о причине гибели птиц даст комитет ветеринарии города Москвы. Туда были переданы образцы для исследований и для проведения патологоанатомического вскрытия.

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