Где можно купить самую недорогую дачу

Интерес к покупке дач не снижается даже к середине лета. Еще в марте этого года "РГ" писала, что купить загородный дом в 2021 году намерены шесть процентов российских семей. И на приобретение дачи они рассчитывают потратить 562 тысячи рублей. Такие данные приводились на основе совместного исследования Финансового университета и страховой компании "Ингосстрах". Больше всего готовы были выложить за дачный домик москвичи - 986 рублей.

Ожидание и реальность редко совпадают. Только за год, по данным "Мир квартир" цены на дачи выросли в 77 регионах.

Самый высокий прирост отмечен в Калужской (+23,6%) и Калининградской (+22,7%) областях, Крыму (+21,8%), Башкортостане (+21,6%), Ингушетии (+20,8%) и Севастополе (+20,2%). Ощутимо подняли цены Рязанская, Астраханская, Тульская, Ивановская области, Краснодарский и Ставропольский края - здесь дачи стали дороже на 18-20%.

И это понятно. При всплесках заболеваемости самой безопасной формой отдыха выглядит локальная изоляция на даче. Даже те, кто раньше арендовал летний домик или гостил за городом у друзей, задумались о покупке собственного гнездышка на природе.

Продавцы закономерно отреагировали на повышение спроса повышением цен, и к июлю 2021 года средняя российская дача выставляется на продажу почти за два миллиона рублей. Примерно в эту сумму встанет покупка летнего дома в Дагестане, Чечне, Мурманской и Свердловской областях.

Чем ближе к столицам, тем "кусачей" цены. Домик в Подмосковье обойдется в 5,4 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге - в 4,2 миллиона рублей. Около четырех миллионов рублей стоят дачи в Крыму и Севастополе.

Самые бюджетные варианты следует искать в Чувашии, Оренбургской области, Забайкальском крае, Бурятии и Курганской области.

Самый высокий прирост отмечен в Калужской (+23,6%) и Калининградской (+22,7%) областях, Крыму (+21,8%), Башкортостане (+21,6%), Ингушетии (+20,8%) и Севастополе (+20,2%).

"Основная проблема, с которой сталкиваются покупатели дачных домов - это то, что большинство приличных вариантов было сметено в первую волну пандемии, - говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир". Сегодня на рынке во множестве представлен неликвид: либо неоправданно дорогие, либо морально устаревшие объекты. Такое положение вещей искусственно тормозит спрос, который постепенно переориентируется в сторону рынка дачных участков".