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20.07.2021 07:43
Рубрика: Экономика

Где можно купить самую недорогую дачу

Текст: Ольга Воскресенская
В июле покупка участка с летним домиком обойдется в среднем в разных регионах в 1,96 миллионов рублей. Такие данные приводит федеральный портал "Мир квартир". Его специалисты проанализировали и подсчитали на основе данных собственной базы недвижимости mirkvartir.ru по 81 региону, без учета элитного сегмента.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Интерес к покупке дач не снижается даже к середине лета. Еще в марте этого года "РГ" писала, что купить загородный дом в 2021 году намерены шесть процентов российских семей. И на приобретение дачи они рассчитывают потратить 562 тысячи рублей. Такие данные приводились на основе совместного исследования Финансового университета и страховой компании "Ингосстрах". Больше всего готовы были выложить за дачный домик москвичи - 986 рублей.

Фото: Евгений Епачинцев/РИА Новости
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Ожидание и реальность редко совпадают. Только за год, по данным "Мир квартир" цены на дачи выросли в 77 регионах.

Самый высокий прирост отмечен в Калужской (+23,6%) и Калининградской (+22,7%) областях, Крыму (+21,8%), Башкортостане (+21,6%), Ингушетии (+20,8%) и Севастополе (+20,2%). Ощутимо подняли цены Рязанская, Астраханская, Тульская, Ивановская области, Краснодарский и Ставропольский края - здесь дачи стали дороже на 18-20%.

И это понятно. При всплесках заболеваемости самой безопасной формой отдыха выглядит локальная изоляция на даче. Даже те, кто раньше арендовал летний домик или гостил за городом у друзей, задумались о покупке собственного гнездышка на природе.

Продавцы закономерно отреагировали на повышение спроса повышением цен, и к июлю 2021 года средняя российская дача выставляется на продажу почти за два миллиона рублей. Примерно в эту сумму встанет покупка летнего дома в Дагестане, Чечне, Мурманской и Свердловской областях.

Чем ближе к столицам, тем "кусачей" цены. Домик в Подмосковье обойдется в 5,4 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге - в 4,2 миллиона рублей. Около четырех миллионов рублей стоят дачи в Крыму и Севастополе.

Самые бюджетные варианты следует искать в Чувашии, Оренбургской области, Забайкальском крае, Бурятии и Курганской области.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Самый высокий прирост отмечен в Калужской (+23,6%) и Калининградской (+22,7%) областях, Крыму (+21,8%), Башкортостане (+21,6%), Ингушетии (+20,8%) и Севастополе (+20,2%).

"Основная проблема, с которой сталкиваются покупатели дачных домов - это то, что большинство приличных вариантов было сметено в первую волну пандемии, - говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир". Сегодня на рынке во множестве представлен неликвид: либо неоправданно дорогие, либо морально устаревшие объекты. Такое положение вещей искусственно тормозит спрос, который постепенно переориентируется в сторону рынка дачных участков".

В регионах Экономика Недвижимость Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Калужская область СЗФО Калининградская область ЮФО Республика Крым ПФО Башкортостан ЮФО Севастополь

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