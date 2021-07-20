Что нужно знать о социальной газификации в Московской области

Вы живете в деревне и ничего не знаете? А газификация тем временем идет прямо к вам. До конца года в Московской области будут газифицированы более 40 тысяч домов в 1112 населенных пунктах. 76,7 тысячи жителей получат голубое топливо по очень демократичной цене. В регионе стартовала масштабная президентская программа социальной газификации.

О чем речь?

"Эта программа решает извечный вопрос последней мили", - говорит вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. За последние несколько лет в регионе не раз пересматривали параметры программы газификации, все ниже снижая порог постоянных жителей в деревнях, куда тянут заветные трубы. Сначала в программу включали те поселения, где проживают 300 постоянно зарегистрированных жителей, потом 100, а в прошлом году сошлись на 30. Но у этой программы был большой минус - газовики тянули трубу только до границ поселения, дальше все финансовые затраты ложились на жителей. "Нам три года назад насчитали 2,5 миллиона рублей", - рассказывает наша читательница из Раменского округа Наталья Ефремова. А у другого читателя - Владимира Козлова из Домодедова - ситуация и вовсе похожа на анекдот: его сосед провел газ за адекватные деньги, а у Владимира врезаться в ту же трубу не получилось - газопровод оказался частным и исчерпавшим возможности для новых подключений. А в "Мособлгазе", имеющем почти неограниченные возможности, предложили газифицироваться почти за 7 миллионов, ибо от их ближайшей трубы до дома Козлова больше двух километров.

"А суть социальной газификации как раз и состоит в том, чтобы довести трубу до каждого дома за счет газораспределительной организации", - напоминает Хромушин. На этот проект "Мособлгаз" потратит 15 миллиардов рублей. А жители будут оплачивать только те работы, которые ведутся непосредственно на их участке. Наталье Ефремовой, например, они обошлись в 320 тысяч рублей - и это вместе со стоимостью газового оборудования.

Куда писать?

В Подмосковье высокий уровень газификации - голубым топливом обеспечены порядка 97 процентов жителей. А потому у программы социальной газификации - беззаявительный порядок. Другими словами, никаких заявлений жителям никуда подавать не надо. Областные власти вместе с "Мособлгазом" сами расписали дорожную карту работ, поскольку пришли к выводу, что дойти придется практически до каждого негазифицированного домовладения. Где-то будет проще, и такие дома газифицируют в первую очередь. Где-то потребуется предварительно поработать с теми же частными сетями, врезаться в которые без согласия собственника невозможно. И есть принадлежащие "Газпрому" закрытые распределительные станции, к которым быстро тоже не подключишь новых потребителей. Но над решением этих проблем, говорит Евгений Хромушин, в области работают.

Многодетным и малоимущим семьям власти Подмосковья обещают возместить расходы на проведение газа по социальной программе

Интерактивная карта социальной газификации размещена на сайте "Мособлгаза" и на Яндекс.Картах. Там можно увидеть все поселения, в которые по новой программе идет голубое топливо, и сроки, когда это случится. А еще там есть калькулятор, воспользовавшись им, можно самим рассчитать сумму, в которую вам обойдется социальная газификация. К примеру, в доме площадью до 120 квадратных метров, стоящем в 10 метрах от забора и с необходимостью 50-метровой разводки внутри дома все удовольствие, согласно калькулятору, оценивается в 213 тысяч рублей вместе с комплектом оборудования, которое нужно для подключения, - котлом, плитой, счетчиком. Таких комплектов власти собрали три, чтобы дать возможность выбора жителям с любым достатком. "Но во всех имеются приборы, следящие за утечками газа", - утверждает Хромушин. В минимальном комплекте этот прибор будет подавать звуковой сигнал, если концентрация газа в воздухе превысит безопасное значение. В более дорогих комплектах есть датчики, которые просто перекроют подачу газа. Потребитель также может выбрать тип газового счетчика - механический или цифровой. В первом случае стоимость комплектов оборудования будет варьироваться от 13,5 тысячи до 58,6 тысячи рублей, во втором - от 20,4 тысячи до тех же 58,6 тысячи рублей.

Кого просить?

Но, безусловно, есть категории жителей, которым даже социальная газификация окажется не по карману. Малоимущим или многодетным семьям и 213 тысяч рублей покажутся заоблачной суммой. "О таких семьях мы позаботимся отдельно - значительная стоимость их расходов на оборудование внутри участка и дома будет компенсирована", - уже пообещал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Власти также рассматривают возможность предоставления этой услуги по социальным контрактам, тогда частичной компенсацией расходов на газификацию могли бы воспользоваться и другие категории льготников.

А гендиректор "Мособлгаза" Игорь Баранов в свою очередь сообщил, что компания готова вернуть часть средств жителям, "поторопившимся" оплатить газификацию до старта социальной программы. О том, что в стране начинается такая программа, президент РФ Владимир Путин сообщил в своем обращении к Федеральному Собранию 21 апреля. "Если житель заключил договор с газораспределительной организацией до 21 апреля, а теперь его населенный пункт попал в программу, ему нужно обратиться с заявлением - и газораспределительная организация должна вернуть деньги за исключением средств, потраченных на работу внутри участка. А если житель обратился уже после 21 апреля, деньги ему вернут в полном объеме", - утверждает Баранов.

И хотя социальная газификация имеет беззаявительный порядок, оформлять отношения с газовиками нужно договором. Подать заявку на его заключение можно онлайн с помощью той самой интерактивной карты на сайте "Мособлгаза", а можно прийти в один из офисов социальной газификации, открытых в тех муниципалитетах, где голубое топливо ждут наибольшее число жителей. Всего таких офисов будет семь, они уже открыты в Раменском, Домодедовском, Дмитровском и Одинцовском округах, в августе появятся еще в Рузе, Истре и Сергиевом Посаде. Договор, кстати, заключается комплексный, людям больше не нужно, как раньше, собирать по пять отдельных бумаг с подписями. Теперь все содержится в одном документе - и технологическое присоединение, и порядок работ по проектированию и строительству газопровода внутри участка, и приобретение оборудования, и договор на его техническое обслуживание.

Кстати

А есть ли дом?

У социальной газификации есть одно обязательное условие - дом, подключаемый к трубе, должен быт ь официально зарегистрирован. Если у хозяина нет документов, подтверждающих постановку дома на кадастровый учет, в программу его не возьмут. "И мы сейчас видим, как социальная газификация подстегнула нерадивых хозяев - люди массово потянулись регистрировать свои строения", - говорит Евгений Хромушин.