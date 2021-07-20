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20.07.2021 11:28

Ярославцы пожаловались на неудобство новых маршрутов

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 161(8512)
В Ярославле 14 июля заработала анонсированная еще в прошлом году новая схема движения городского общественного транспорта. Несмотря на долгий подготовительный период, не утихавшие тревоги населения и внесенные властями коррективы в первоначальный ее вариант, первые же дни транспортной реформы в действии показали, что население все свои отныне появившиеся транспортные проблемы предвидело, а власти - почему-то нет.
Пассажиры пока не могут привыкнуть к новым маршрутам и считают их не всегда удобными. Фото: Иван Фадеев Пассажиры пока не могут привыкнуть к новым маршрутам и считают их не всегда удобными. Фото: Иван Фадеев
Пассажиры пока не могут привыкнуть к новым маршрутам и считают их не всегда удобными. Фото: Иван Фадеев

Напомним, в городе 26 автобусных маршрутов, работавших по нерегулируемым тарифам, были заменены 28 новыми маршрутами социального сектора перевозок. То есть стоимость проезда в этих автобусах теперь определяют не бизнесмены-перевозчики, а мэрия на основе расчетов областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов (сегодня это 28 рублей за поездку). Кроме того, во всех этих бывших маршрутках начали действовать льготы - как городские, так и региональные, закрепленные в областном Социальном кодексе, а также применяется единая система оплаты, в том числе безналичная. Еще один несомненный плюс - подключение всего общественного транспорта к навигационной системе, чтобы заказчик перевозок - мэрия - и любой житель города могли при желании увидеть количество бортов на любом маршруте и интервал их движения. Потому что раньше, например, вечером частные перевозчики при слабом пассажиропотоке могли с маршрута просто уйти.

Фото: Пресс-служба ГУП РК "Крымтроллейбус"
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Но вместе со всеми этими полезными нововведениями у названных маршрутов изменились и конечные остановки, что горожане восприняли крайне болезненно. Это было сделано, объясняют власти, чтобы в транспортной схеме не было дублирований. В результате части пассажиров, привыкших пользоваться "старыми маршрутками", до места назначения теперь приходится добираться с пересадками. Замена так называемых сквозных маршрутов более короткими, против чего люди протестовали с момента анонсирования транспортной реформы, в том или ином виде все равно произошла, хотя весной представители мэрии заверяли, что максимально учтут все пожелания горожан. А вместе с нехваткой автобусов на некоторых линиях, недостатком кондукторов и общей неразберихой первых дней все это обернулось для немалого числа горожан долгим ожиданием на остановках и опозданием на работу.

"Раньше я добирался из Брагино до центра города за 30 минут, но благодаря транспортной реформе я теперь могу ехать на работу целый час в душном автобусе"; "Утро. 6.00. Остановка "Дядьковская". 42-й автобус пришел полный. Следующий пришел через полчаса. Второй день опоздание на работу"; "47-му маршруту вообще нет никакой альтернативы. Суздалку и Нефтестрой совсем разорвали. А на нем ездили в школу дети. Убрали все удобные маршруты"; "Интервал 40-80 минут на новых маршрутах. Народу очень много. Автобус едет непонятно где. Расписаний нет, на онлайн-платформах новые маршруты не отображаются. На остановках никто ничего не знает и не понимает, волонтеров нет. Ждать приходится больше часа" - подобными комментариями наполнены сейчас местные новостные группы в соцсетях. О градусе возмущения можно судить и по такой вот реакции абсолютно законопослушного человека:

Замена сквозных маршрутов более короткими, против чего люди протестовали с момента анонсирования транспортной реформы, все равно произошла

- Из Фрунзенского района в Заволжский я обычно на одном автобусе добиралась за полчаса. 14 июля ехала в три раза дольше с пересадкой. И решила, что, раз кондуктора в автобусе нет, оплачивать ту же дорогу два раза просто не буду, пусть думают обо мне что угодно. Моя зарплата не позволяет тратить на проезд в два раза больше средств, чем раньше, - заявила в разговоре с корреспондентом "РГ" одна рассерженная горожанка.

Фото: EPA/MARTIAL TREZZINI
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По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, мониторинг первого дня внедрения новой транспортной схемы показал, что зачастую люди садятся только в те автобусы, которые следуют по привычным им маршрутам, а новых маршрутов пока опасаются.

- Первое время пассажиры будут привыкать, это займет несколько недель. Работа по информированию о новой схеме маршрутной сети будет усилена, объем информационных материалов на остановочных комплексах увеличится. Все поступившие жалобы систематизируются, - заверил главный ярославский транспортник.

Кстати, с его слов, новая маршрутная сеть целый год будет тестироваться, и, если потребуются корректировки "в интересах большого числа жителей", они будут внесены.

Тем временем

Центр управления регионом Ярославской области и мэрия Ярославля разработали телеграм-бот "Транспорт Ярославля", который помогает сориентироваться в изменениях движения транспорта. Чтобы понять, на каком автобусе добраться до нужного места, ярославцам нужно просто зайти в чат-бот и нажать на кнопку "Узнать состояние маршрута". Сервис выдаст информацию, остался маршрут в новой схеме или нет, и каким автобусом был заменен, если произошли изменения. Телеграм-бот предлагает посмотреть маршруты на карте, узнать интервалы движения транспорта, а также оставить обращение или внести предложение. По данным мэрии, за первые сутки работы новой маршрутной сети за помощью к боту обратились больше 20 тысяч человек. Кроме того, был разработан онлайн-сервис, где можно проложить маршрут следования с учетом всех изменений. 14 июля через сайт yartransport.ru ярославцы построили маршрут следования на интерактивной карте больше 18 тысяч раз.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

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