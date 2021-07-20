В последнее время идеи заработка на торгах по банкротству стали особенно популярны. В Сети активно предлагают выкупить по выгодной цене автомобили, недвижимость, земельные участки, акции, ценные бумаги и другие активы должников. Кроме того, участие в торгах по банкротству считается способом выгодных инвестиций. Но так ли просто и выигрышно приобретать чужое имущество? Мошеннические схемы совершенствуются с каждым годом, поэтому участникам стоит быть предельно бдительными и выбирать только проверенные площадки для аукционов.

После того как суд признает должника банкротом, по федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" все его имущество оценивается и передается на реализацию, чтобы погасить обязательства перед кредиторами. Проведением торгов занимается арбитражный управляющий. При помощи независимого оценщика он определяет рыночную стоимость имущества и на ее основании согласовывает с кредиторами начальную цену.

Торги проходят на специальных электронных площадках. Информацию о реализуемых активах можно найти на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве и во всевозможных агрегаторах.

Первые два этапа торгов по продаже имущества идут на повышение цены. При наличии заявок она увеличивается на заданное количество процентов или рублей (шаг аукциона). Побеждает претендент, сделавший наиболее высокое ценовое предложение. Если заявок на лот в ходе первого этапа не поступило, на втором этапе начальная цена уменьшается на 5-20 процентов - как решат кредиторы. При отсутствии предложений о приобретении на втором этапе порядок торгов меняется, дальше они ведутся путем публичного предложения: цена действует в течение определенного периода - от нескольких часов до нескольких дней, затем снижается на установленную сумму. Побеждает тот, кто предложил в период действия цены наиболее высокую стоимость.

Плюс приобретения подобных объектов - предварительная проверка чистоты сделки. Вы будете в курсе всех арестов и обременений имущества. Если хотите выгодно приобрести лоты, подробно ознакомьтесь с их описанием. Всегда стоит осмотреть объект лично.

У покупки активов с торгов есть и свои минусы. К примеру, транспортные или производственные средства могут оказаться со скрытыми дефектами или прийти в негодность за то время, пока будет длиться процедура банкротства. Людей, зарегистрированных в квартирах должников, придется выписывать уже новому владельцу. Коммунальные долги не переходят по наследству, за исключением долгов по оплате капремонта. Однако придется потрудиться, объясняя это управляющей организации и ресурсникам. Чаще всего ликвидные лоты уходят с первых этапов торгов, а с оставшимся имуществом есть риск, что стоимость окажется значительно выше рыночной.

У покупки активов с торгов есть и свои минусы

Заработать на торгах имуществом банкрота не получится, если опираться лишь на информацию, полученную на вебинарах, тренингах или из публикаций в соцсетях. Никто, нигде и никогда не расскажет о реальном пути к заработку. Те, кто его знает, пользуются этим сами. Те, кто просто знает предмет в общем и имеет подвешенный язык, - продают мечту быстро разбогатеть, ведя так называемый инфобизнес.

Итак, зарабатывать на банкротных торгах можно в случае, если вы хорошо разбираетесь в рынке тех вещей и прав, которые продаются, понимаете, какая цена за лоты реальна, и знаете, что делать с таким приобретением.