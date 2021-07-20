Каких специалистов готовы обучать самостоятельно на местах

Активная интеграция вузов и ссузов с предприятиями и организациями, дуальное обучение и максимальное время стажировок будущих специалистов позволяют большинству работодателей получить нужные кадры сразу же после защиты дипломных проектов. Однако даже такое сотрудничество образовательных учреждений и представителей рынка труда не дает гарантий, что некоторые отрасли насытятся специалистами. Есть предприятия, которые даже теперь испытывают нехватку сотрудников. Всех их объединяет то, что вакантные места должны занять люди с уникальными компетенциями.

Экономика призвания

В атласе профессий будущего перечислены специальности, связанные с IT-технологиями, генной инженерией и цифровой лингвистикой. Рынок труда меняется так стремительно, что сегодняшние школьники уже выбирают себе специальность с надеждой не прогадать в будущем. В липецком лагере "Город профессий", где рассказывают о компетенциях будущего, представили и тех профессионалов, которые нашли себя сами.

- Мы решили показать, что есть компетенции, которые вряд ли можно полностью освоить в учебном заведении. Это скорее хобби, увлечение, которое переросло в нечто большее как для человека, так и для окружающих, - рассказывает директор лагеря Ольга Тагинцева.

В пример она приводит реконструктора Павла Семенова. О нем самом наслышаны далеко за пределами Черноземья, а организованный им фестиваль "Русборг", который переносит всех участников в Средние века, известен далеко за рубежом. Есть ли вуз для реконструкторов? Как им стать? Ответов на эти вопросы - масса. Но какой бы путь для себя не выбрал будущий организатор фестивалей и этнолагерей, обязательными для него должны быть интерес к культуре, традициям, обрядам и множеству деталей, которые как раз и работают как та сама машина времени. Сейчас, когда внутренний и въездной туризм становится все более самостоятельной отраслью, потребность в таких кадрах возрастает с каждым годом. И, конечно, учат их уже, так сказать, "в поле".

То же самое относится к гидам и экскурсоводам. Сотрудники музеев и этнодеревень отмечают, что провести мастер-класс и рассказать об экспонатах можно по-разному. Поэтому по-настоящему ценные кадры отбираются как раз на практике. И естественно, остаются только те, кто очень любит свою работу.

На вес золота

Любопытно, но в постоянных поисках уникальных специалистов в настоящее время работает и ювелирная отрасль. Белгородский завод, которые постепенно приобретает новые активы за пределами региона, страдает от нехватки кадров.

Специальностей, подготовка по которым на студенческой скамье не гарантирует нужных работодателю компетенций после обучения, на самом деле больше, чем кажется

- Мы сотрудничаем с костромскими учебными заведениями, ведь Кострома по праву считается ювелирной столицей нашей страны, - рассказывает генеральный директор предприятия Илья Сильченко. - И вы думаете, у нас нет проблем? Да мы уже приглашаем всех желающих, так сказать, людей с улицы, готовы их обучать тонкостям мастерства. Это же так интересно - работать с драгоценными металлами и камнями.

Однако, несмотря на такую открытость, сложности все равно есть. Эксперты отмечают, что специалисты ювелирной отрасли отличаются особым складом ума и характера. С одной стороны, это люди творческие. С другой, они должны быть готовы к кропотливому труду: ювелирная работа требует усидчивости, терпения, четких движений и спокойной силы.

- Интерес к ювелирному делу растет, - констатирует Илья Сильченко. - Мы же видим, сколько появляется мастеров, которые занимаются кустарным производством бижутерии и работают с полудрагоценными камнями. У некоторых это увлечение перерастает в бизнес, который дает неплохой доход. И в принципе, у таких людей больше шансов стать нашими сотрудниками, чем у кого бы то ни было. Однако много ли среди них желающих?

Этот вопрос остается без ответа. При этом заработная плата ювелира - более чем достойная и, как во многих других отрослях, зависит от самого специалиста. Однако, как отмечает Илья Сильченко, работа в отрасли - всегда больше, чем просто работа. Поэтому и потеря каждого кадра - это всегда стресс для предприятия.

То же самое отмечают представители завода технических сапфиров: пандемия навредила отрасли уже по той простой причине, что ушедшим на самоизоляцию специалистам оказалось совсем непросто найти достойную замену. Выращивать монокристаллы и разбираться в установках для их обработки - дело тонкое, поэтому каждым кадром в отрасли очень дорожат.

Узкий путь

Специальностей, подготовка по которым на студенческой скамье не гарантирует нужных работодателю компетенций после обучения, на самом деле больше, чем кажется. Так, курское предприятие по пошиву обуви объявило о массе вакансий: здесь нужны самые разные специалисты - от ученика швеи до модельера-конструктора.

На предприятии обещают научить нужным навыкам тех, кто очень хочет работать в отрасли, но не имеет необходимых компетенций. При этом социальный пакет обещают достойный, а возможности карьерного роста описывают для каждого специалиста.

Нехватку швей на обувных фабриках эксперты объясняют тем, что выпускники профильных учебных заведений не спешат идти на предприятие, где будут выполнять какую-то одну операцию и отвечать исключительно за этот участок работы. Те, кто хоть немного уверен в своих знаниях и навыках, стремятся открыть собственный бизнес.

- То же самое в нашем деле, - отмечает швея Юлия Золенко. - Помощника найти непросто, особенно, если сама специализируешься на чем-то конкретном. К примеру, я шью сценические костюмы для детей и взрослых, моя подруга - шторы, ламбрекены, покрывала и другой текстиль для дома. Можем мы помочь друг другу в те периоды, когда заказы сыплются как из рога изобилия? Вряд ли. И сотрудника с такими же навыками каждой из нас приходится воспитывать для собственного ателье. Где гарантия, что помощник не уйдет от меня, когда достигнет определенной ступени мастерства? Ее нет. Так и живем.

Как ни парадоксально, некоторые предприятия не могут найти даже юриста, несмотря на кажущийся их переизбыток. Агропромышленный комплекс, медицинские организации, медиа, IT-компании - в специалистах по праву нуждаются как традиционные отрасли, так и новые. И уже понятно, что компаниям придется их обучать самостоятельно.

Дословно

Валерий Фальков, министр высшего образования и науки РФ:

- Вопрос заключается в качестве подготовки кадров. Тех же юристов готовят все по нескольким профилям, а уже более узкие компетенции человек приобретает сам, в процессе работы. Работодатели в различных отраслях должны понимать: им нужен штучный товар, а университеты - это заводы, которые выпускают массу специалистов. И, конечно, важен еще такой аспект: если на предприятие не идут, может, стоит пересмотреть условия? Тот же размер заработной платы.