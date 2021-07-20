Нифантьев: Мы должны быть готовыми к любой вирусной или бактериологической угрозе

По сравнению с пиковыми значениями середины июня заболеваемость COVID-19 в Москве упала вдвое, но все же ситуация с коронавирусом в целом по стране остается крайне напряженной. А значит, вопросы предупреждения развития остаются на первом месте в политической и экономической повестке страны, считает член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

19 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разработан проект "Санитарного щита" для предупреждения развития пандемий, который позволит за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца - вакцины против них.

По словам Нифантьева, "Санитарный щит" поможет не допустить широкого распространения новых опасных инфекций.

"Мы стали первыми в мире разработчиками вакцины против COVID-19 "Спутник V", которую сегодня применяют почти в 70 странах мира. Также накоплен опыт и по применению "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Сегодня с уверенностью можно сказать, что наши ученые, в частности работающие в НИИ им. Гамалеи, НИИ Пастера в Санкт-Петербурге, Центре им. М.П. Чумакова и новосибирском центре "Вектор" способны оперативно разрабатывать как экспресс-тесты на новые инфекции, так и вакцины против них. Мы должны учесть уроки пандемии и быть готовыми к любой вирусной или бактериологической угрозе. Уверен, что с такой научной базой нам удастся дать отпор новым штаммам коронавируса и другим инфекциям", - подчеркнул Евгений Нифантьев.

Он добавил, что эти усилия приведут к должному результату только в том случае, если население будет со всей ответственностью подходить к соблюдению санитарно-эпидемиологических мер.

О необходимости создать "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. На эти цели до 2024 года планируется выделить около 30 миллиардов рублей.