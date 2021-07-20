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20.07.2021 14:48

НВ АЭС и НИЯУ МИФИ реализуют совместный образовательный проект

16 июля 2021 года состоялась первая встреча директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова и врио ректора Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимира Шевченко, который в начале июля сменил на своем посту Михаила Стриханова.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В ходе встречи Владимир Поваров и Владимир Шевченко договорились о поэтапной реализации масштабного проекта по развитию нововоронежского филиала НИЯУ МИФИ, подтвердив предварительные договоренности с руководством вуза.

Фото: Нововоронежская АЭС
Белорусские студенты прошли практику на Нововоронежской АЭС

Уже в этом году на базе Нововоронежского политехнического колледжа по инициативе Нововоронежской АЭС впервые открылась базовая кафедра "Технология ВВЭР в АЭС". Ее возглавил директор НВ АЭС Владимир Поваров. Необходимость создания новой кафедры в Нововоронеже связана с потребностью в специалистах для эксплуатации инновационных энергоблоков поколения "3+" с ВВЭР-1200. За пять лет с момента пуска новых энергоблоков нововоронежские атомщики накопили уникальный опыт эксплуатации. В состав кафедры вошли ведущие сотрудники Нововоронежской атомной станции - 7 кандидатов наук и 2 доктора наук. Сочетание фундаментальных теоретических знаний и практического опыта усилит профессиональную подготовку и улучшит ее качество.

В планах на 2022-2023 учебный год - реализация масштабного проекта по реорганизации Нововоронежского политехнического колледжа в Политехнический институт при НИЯУ МИФИ.

"Уникальность проекта в том, что мы делаем двухступенчатую систему образования. Есть уровень колледжа, который готовит специалистов различных рабочих специальностей и будет полноценный институт, который, мы надеемся, станет успешно функционировать. Уверен, что Концерн "Росэнергоатом" и НИЯУ МИФИ получат современную образовательную площадку, обеспечивающую базовую подготовку специалистов, соответствующую запросам электроэнергетического дивизиона ГК "Росатом" и отвечающую требованиям профессиональных стандартов", - прокомментировал итоги встречи директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Владимир Поваров также рассказал, что на НВ АЭС ведется активная научная деятельность. Сейчас выпущено три книги: в них собрана уникальная информация, полученная эксплуатационным персоналом в ходе пуска инновационных энергоблоков поколения "3+". Издания предназначены для студентов, российских специалистов, а также зарубежных атомщиков, которые активно интересуются проектами Госкорпорации "Росатом" по строительству АЭС с ВВЭР-1200. Книги размещены на электронном ресурсе библиотеки НИЯУ МИФИ.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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