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20.07.2021 11:25
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 3 188 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 3 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 465 человек. На ИВЛ находится 588 человек.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Выздоровели еще 7 968 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 296 952. В столице скончался 101 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, в павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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