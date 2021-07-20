Оперштаб: В Москве выявлено 3 188 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 3 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 465 человек. На ИВЛ находится 588 человек.

Выздоровели еще 7 968 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 296 952. В столице скончался 101 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, в павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.