Под Смоленском военный убил прохожего бордюрным камнем

Против военнослужащего войсковой части 94018 возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в военном управлении СК.

По предварительным данным, вечером 18 июля в райцентре Ельня рядовой повалил прохожего на спину и нанес ему два удара по голове бордюрным камнем, найденным там же. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Убийца и его жертва не были знакомы, причиной агрессии названа "внезапно возникшая неприязнь на бытовой почве".

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство), солдат задержан.