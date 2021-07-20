Под Тулой фермер держал мать с сыном в рабстве

В Тульской области мать с несовершеннолетним сыном попали в рабство к местному фермеру. Следователями СУ СК по региону начата проверка информации в СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

В деревне Чернятино Ефремовского района фермер заставлял женщину и ее несовершеннолетнего сына заниматься тяжелым физическим трудом с раннего утра до позднего вечера. Как отмечают, труд при этом никак не оплачивался. Мать с 11-летним ребенком, которого не пускали в школу, заставляли работать, применяя насилие.

СУ СК начало доследственную проверку случившегося. Сейчас выясняются все нюансы произошедшего, по результатам будет приниматься процессуальное решение.