Поможет ли опыт Праги решить проблему шума в центре Москвы

Новости

Ученые доказали эффективность подавляющего коронавирус вещества 02:05
В Китае 12 человек погибли в затопленном тоннеле метро 01:28
Псаки заявила о случаях COVID-19 у вакцинированных сотрудников Белого дома 01:03
В ЦПВС сообщили об успехах "Панцирь-С" и "Бук-М2" против израильских ракет 00:40
Осужденный в США россиянин Левашов может вернуться в РФ 00:20
Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ" 20.07.2021
Ученые назвали замедляющие старение продукты 20.07.2021
СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу 20.07.2021
В Вооруженных силах более 21 тыс. человек прошли ревакцинацию 20.07.2021
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ 20.07.2021
Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров 20.07.2021
СМИ: Телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионской программы 20.07.2021
Песков: Россия приветствует решение МОК о признании самбо 20.07.2021
Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20.07.2021
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20.07.2021
ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году 20.07.2021
В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку 20.07.2021
Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату 20.07.2021
Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе 20.07.2021
Вышел русский трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое" 20.07.2021
Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху 20.07.2021
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна 20.07.2021
Путин: Экономические отношения РФ и Азербайджана активно восстанавливаются 20.07.2021
Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей 20.07.2021
Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в регионы 20.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 22:30
Рубрика: Происшествия

Поможет ли опыт Праги решить проблему шума в центре Москвы

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 162(8513)
Патриаршие пруды снова в центре внимания - жители близлежащих домов жалуются, что тише в районе не стало, они по-прежнему плохо спят. Винят в своем неспокойном сне гуляющую допоздна молодежь и "визжащие" спорткары.
Один из главных источников шума на Патриарших - летние веранды. Если днем там обычно тихо и малолюдно, то вечером ситуация кардинально меняется. Фото: Сергей Куксин/ РГ Один из главных источников шума на Патриарших - летние веранды. Если днем там обычно тихо и малолюдно, то вечером ситуация кардинально меняется. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Один из главных источников шума на Патриарших - летние веранды. Если днем там обычно тихо и малолюдно, то вечером ситуация кардинально меняется. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Популярные у москвичей Патрики бурлят не первое лето. Чтобы их утихомирить, жители собирали подписи, пытались договориться с рестораторами и просили защиты у правоохранителей. В июне на въездах в район даже заметили полицейские кордоны. Соцсети судачили: проехать вечером в пятницу, субботу и воскресенье могут только автомобилисты, которые покажут паспорт с пропиской. Авторы сравнивали район с элитно-полицейским гетто, отмечая, что массовое присутствие полиции негативно сказывается на имидже популярного места. Кореспонденты "РГ", впрочем, кордонов на въезде в район не обнаружили, хотя приходили дважды - в пятницу и субботу в девять часов вечера. Инспекторы ГИБДД объяснили, что реагируют по ситуации, а просто перекрывать дороги нет смысла.

Фото: PhotoXPress
Закон защитит от шума в доме

Территорию у самого пруда патрулировали четверо правоохранителей, которые следили за тем, чтобы народ не сидел на лужайках у воды. По словам жителей, там часто распивают спиртные напитки и курят. Мы же не встретили и пьяных компаний с бутылками в руках. Впрочем, как и вечеринок у крутых тачек, которые раньше часто блокировали дороги. Видимо, сказывается все-таки работа экипажей ГИБДД.

У жителей - свой взгляд на происходящее. Одна из главных активисток района Галина Мельникова в беседе с "РГ" рассказала, что в прошлом году здесь наблюдалось временное затишье, но сейчас шум вернулся. С визгом носятся машины и мотоциклы, из ресторанов и баров звучат громкая музыка и веселье. Самое же неприятное, по ее словам, творится по утрам в воскресенье: люди сидят в очереди и ждут открытия алкогольного магазина, чтобы быстрее опохмелиться. Нужду гуляки справляют во дворах и подъездах ближайших домов.

С визгом носятся машины и мотоциклы, из ресторанов и баров звучат громкая музыка и веселье

Появилась и еще одна проблема. Летние веранды расширяет кто как хочет - кафе просто выносят на тротуары дополнительные стулья, столы и скамейки.

Для решения проблем во время недавней личной встречи с префектом ЦАО Владимиром Говердовским Галина Мельникова предложила создать рабочую группу или общественный совет, куда бы вошли местные жители, представители ГИБДД, полиции, ЦОДД и ресторанов. "Вместе нужно искать компромисс, который позволит бизнесу законно существовать, нам - комфортно и безопасно проживать, а контролирующим органам - ответственно исполнять обязанности", - объяснила она.

В префектуре ЦАО "РГ" заявили, что на территории этого округа функционирует более половины всех летних веранд в городе. Префектура и управа Пресненского района проводили беседы с рестораторами, чтобы те следили за тишиной и не торговали алкоголем навынос, но эффекта они, похоже, не дали.

Территорию у пруда патрулируют полицейские, которые следят за порядком в целом и за тем, чтобы народ не сидел на лужайках у воды. Фото: Сергей Куксин
Прямая речь

А что думают о ситуации на Патриарших другие москвичи?

Илона Броневицкая, певица, общественный деятель:

- Длительное время на Патриарших прудах жил мой друг, и я не помню, чтобы мы сидели в его квартире. Напротив, всегда шли в ближайшие кафе, это было приятно. Если не на Патриках, где же еще в Москве быть кафе и ресторанам? Не случайно по количеству туристов, экскурсантов и просто отдыхающей публики это место можно сравнить с парижским Монмартром. Если кому-то из жителей Патриарших прудов хочется настоящей тишины, советую перебраться к нам, в Подмосковье. Здесь нет ни общепита, ни шума.

Фото: iStock
В Мадриде начали жаловаться на шум после снятия антиковидных ограничений

Максим Перов, архитектор:

- На Патриарших прудах сложилась уникальная и притягательная среда. Это то, что называется genius loci, или гений места. Таким в свое время был Арбат. Как долго место будет притягивать толпы молодых людей, сказать сложно. По моим наблюдениям, основная публика, сидящая в кафе на Патриках, это молодежь, которая, что называется, "приезжает в город потусить". Если их согнать со столиков летних веранд, они пойдут внутрь, на лавочки или в ближайшие переулки, дворы. Станет ли меньше шума? Думаю, что нет, просто он переместится на 100-500 метров в сторону.

Дмитрий Цветков, член Союза художников Москвы:

- Трудно предъявлять претензии к людям, которые приходят погулять на Патриаршие пруды. В отличие от асоциальных элементов у них в порядке документы, есть деньги, они не агрессивны. Это молодежь, быть может, более шумная, чем хотелось бы жителям окрестных домов. Но мне кажется, что ни ограничения, ни полиция ситуацию не исправят. Почему бы властям, рестораторам да и лидерам самой молодежи не подумать о плавном переносе тусовки на другое место? Возьмем, к примеру, Париж или Лондон. На набережных их главных рек, Сены и Темзы, не протолкнуться от летних веранд. Берега Москвы-реки ничуть не хуже, виды отличные, так давайте не только благоустраивать их, а сделаем их модными, вдохнем в них новую жизнь. Тем более что на большей части набережных нет жилья, а только офисы, которые от дополнительной популярности только выиграют.

Подготовила Ирина Огилько

Параллели

Почему бы нам не воспользоваться опытом других мировых столиц, например Праги.

Да, в чешской столице есть места, где посетители ресторанов могут тусоваться и шуметь до глубокой ночи, но это исключительно кварталы, где нет жилых домов. Например, Староместская площадь. Или парки, которых в Праге очень много. Да, там на ресторанных террасах можно находиться хоть круглые сутки.

Что же касается большинства других мест, где находятся рестораны, кафе, пивные или винарни, то все террасы должны закрываться строго в 22.00. За этим следит полиция, и нарушителей, если такие случаются, подвергают очень крупным денежным штрафам. Впрочем, если и случается такое, то крайне редко, потому что чехи - законопослушный народ.

Более того, с недавних пор в центре Праги разместили детекторы шума, которые на своих экранах показывают уровень шума в децибелах. И если этот уровень зашкаливает, то высвечивается красная надпись о том, что имеет место серьезное правонарушение.

Подготовил Владимир Снегирев

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка В мире Европа Чехия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана
Российский истребитель Checkmate станет конкурентом F-35A и Gripen
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ
Козак усомнился во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность