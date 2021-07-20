Поможет ли опыт Праги решить проблему шума в центре Москвы

Патриаршие пруды снова в центре внимания - жители близлежащих домов жалуются, что тише в районе не стало, они по-прежнему плохо спят. Винят в своем неспокойном сне гуляющую допоздна молодежь и "визжащие" спорткары.

Один из главных источников шума на Патриарших - летние веранды. Если днем там обычно тихо и малолюдно, то вечером ситуация кардинально меняется. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Популярные у москвичей Патрики бурлят не первое лето. Чтобы их утихомирить, жители собирали подписи, пытались договориться с рестораторами и просили защиты у правоохранителей. В июне на въездах в район даже заметили полицейские кордоны. Соцсети судачили: проехать вечером в пятницу, субботу и воскресенье могут только автомобилисты, которые покажут паспорт с пропиской. Авторы сравнивали район с элитно-полицейским гетто, отмечая, что массовое присутствие полиции негативно сказывается на имидже популярного места. Кореспонденты "РГ", впрочем, кордонов на въезде в район не обнаружили, хотя приходили дважды - в пятницу и субботу в девять часов вечера. Инспекторы ГИБДД объяснили, что реагируют по ситуации, а просто перекрывать дороги нет смысла.

Территорию у самого пруда патрулировали четверо правоохранителей, которые следили за тем, чтобы народ не сидел на лужайках у воды. По словам жителей, там часто распивают спиртные напитки и курят. Мы же не встретили и пьяных компаний с бутылками в руках. Впрочем, как и вечеринок у крутых тачек, которые раньше часто блокировали дороги. Видимо, сказывается все-таки работа экипажей ГИБДД.

У жителей - свой взгляд на происходящее. Одна из главных активисток района Галина Мельникова в беседе с "РГ" рассказала, что в прошлом году здесь наблюдалось временное затишье, но сейчас шум вернулся. С визгом носятся машины и мотоциклы, из ресторанов и баров звучат громкая музыка и веселье. Самое же неприятное, по ее словам, творится по утрам в воскресенье: люди сидят в очереди и ждут открытия алкогольного магазина, чтобы быстрее опохмелиться. Нужду гуляки справляют во дворах и подъездах ближайших домов.

С визгом носятся машины и мотоциклы, из ресторанов и баров звучат громкая музыка и веселье

Появилась и еще одна проблема. Летние веранды расширяет кто как хочет - кафе просто выносят на тротуары дополнительные стулья, столы и скамейки.

Для решения проблем во время недавней личной встречи с префектом ЦАО Владимиром Говердовским Галина Мельникова предложила создать рабочую группу или общественный совет, куда бы вошли местные жители, представители ГИБДД, полиции, ЦОДД и ресторанов. "Вместе нужно искать компромисс, который позволит бизнесу законно существовать, нам - комфортно и безопасно проживать, а контролирующим органам - ответственно исполнять обязанности", - объяснила она.

В префектуре ЦАО "РГ" заявили, что на территории этого округа функционирует более половины всех летних веранд в городе. Префектура и управа Пресненского района проводили беседы с рестораторами, чтобы те следили за тишиной и не торговали алкоголем навынос, но эффекта они, похоже, не дали.

Территорию у пруда патрулируют полицейские, которые следят за порядком в целом и за тем, чтобы народ не сидел на лужайках у воды. Фото: Сергей Куксин

Прямая речь

А что думают о ситуации на Патриарших другие москвичи?

Илона Броневицкая, певица, общественный деятель:

- Длительное время на Патриарших прудах жил мой друг, и я не помню, чтобы мы сидели в его квартире. Напротив, всегда шли в ближайшие кафе, это было приятно. Если не на Патриках, где же еще в Москве быть кафе и ресторанам? Не случайно по количеству туристов, экскурсантов и просто отдыхающей публики это место можно сравнить с парижским Монмартром. Если кому-то из жителей Патриарших прудов хочется настоящей тишины, советую перебраться к нам, в Подмосковье. Здесь нет ни общепита, ни шума.

Максим Перов, архитектор:

- На Патриарших прудах сложилась уникальная и притягательная среда. Это то, что называется genius loci, или гений места. Таким в свое время был Арбат. Как долго место будет притягивать толпы молодых людей, сказать сложно. По моим наблюдениям, основная публика, сидящая в кафе на Патриках, это молодежь, которая, что называется, "приезжает в город потусить". Если их согнать со столиков летних веранд, они пойдут внутрь, на лавочки или в ближайшие переулки, дворы. Станет ли меньше шума? Думаю, что нет, просто он переместится на 100-500 метров в сторону.

Дмитрий Цветков, член Союза художников Москвы:

- Трудно предъявлять претензии к людям, которые приходят погулять на Патриаршие пруды. В отличие от асоциальных элементов у них в порядке документы, есть деньги, они не агрессивны. Это молодежь, быть может, более шумная, чем хотелось бы жителям окрестных домов. Но мне кажется, что ни ограничения, ни полиция ситуацию не исправят. Почему бы властям, рестораторам да и лидерам самой молодежи не подумать о плавном переносе тусовки на другое место? Возьмем, к примеру, Париж или Лондон. На набережных их главных рек, Сены и Темзы, не протолкнуться от летних веранд. Берега Москвы-реки ничуть не хуже, виды отличные, так давайте не только благоустраивать их, а сделаем их модными, вдохнем в них новую жизнь. Тем более что на большей части набережных нет жилья, а только офисы, которые от дополнительной популярности только выиграют.

Подготовила Ирина Огилько

Параллели

Почему бы нам не воспользоваться опытом других мировых столиц, например Праги.

Да, в чешской столице есть места, где посетители ресторанов могут тусоваться и шуметь до глубокой ночи, но это исключительно кварталы, где нет жилых домов. Например, Староместская площадь. Или парки, которых в Праге очень много. Да, там на ресторанных террасах можно находиться хоть круглые сутки.

Что же касается большинства других мест, где находятся рестораны, кафе, пивные или винарни, то все террасы должны закрываться строго в 22.00. За этим следит полиция, и нарушителей, если такие случаются, подвергают очень крупным денежным штрафам. Впрочем, если и случается такое, то крайне редко, потому что чехи - законопослушный народ.

Более того, с недавних пор в центре Праги разместили детекторы шума, которые на своих экранах показывают уровень шума в децибелах. И если этот уровень зашкаливает, то высвечивается красная надпись о том, что имеет место серьезное правонарушение.

Подготовил Владимир Снегирев