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20.07.2021 10:02
Рубрика: Власть

Проект "Московское долголетие" возвращается в офлайн

Текст: Любовь Проценко
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

С 21 июля москвичи старшего поколения, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции или переболели в течение последних шести месяцев, смогут посещать занятия проекта "Московское долголетие" на свежем воздухе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Участники "Московского долголетия" давно ждали возвращения в офлайн. К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы. Жители старшего возраста ответственно относятся к своему здоровью - уже более 70% участников вакцинированы от коронавируса. Почти полтора года "Московское долголетие" проходило в онлайне, многие участники полюбили и такой формат. Поэтому мы приняли решение продолжить проект в смешанном формате - те, кому удобно заниматься дистанционно, например, на даче, могут продолжить это делать. А остальных мы будем ждать в парках, скверах и других городских локациях", - прокомментировала вице-мэр.

Для очного посещения занятий на свежем воздухе непосредственно перед его началом необходимо предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде преподавателю группы. С помощью смартфона он отсканирует код и сверит персональные данные с паспортом или социальной картой. QR-код могут получить вакцинированные двумя компонентами жители, переболевшие коронавирусом не более шести месяцев назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, сроком не более 72 часов.

Получить QR-код можно:

• в электронной медицинской карте на портале mos.ru в разделе "Цифровой сертификат"

• в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО"

• на сайте mos.ru/qr

• в городской поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате)

С порядком получения QR-кода можно ознакомиться на портале mos.ru. При необходимости сотрудники районных центров социального облуживания помогут москвичам старшего возраста получить и распечатать QR-код.

Полный перечень открытых онлайн и офлайн-групп и расписание занятий можно посмотреть на сайте.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. В 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва". Они работают с 8 утра до 22 вечера, но по факту принимают до последнего посетителя. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях. Подробная информация о вакцинации опубликована на сайте.

Напомним, в соответствии с указом Мэра Москвы с 16 марта временно приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие". С 30 апреля в проекте начали проводить онлайн-занятия. За это время более 80 тысяч москвичей старшего поколения присоединились к дистанционному обучению. На данный момент в проекте открыто около 3,7 тысячи онлайн-групп у более 600 организаций-поставщиков образовательных услуг по около 30-ти направлениям активностей.

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Для удобства и безопасности москвичей старшего поколения с 2020 года запись в проект и на занятия проводится в дистанционном формате. Подать заявку и выбрать занятия проекта можно по телефонам территориального центра социального обслуживания столицы или на сайте.

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