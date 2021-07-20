Проект "Московское долголетие" возвращается в офлайн

С 21 июля москвичи старшего поколения, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции или переболели в течение последних шести месяцев, смогут посещать занятия проекта "Московское долголетие" на свежем воздухе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Участники "Московского долголетия" давно ждали возвращения в офлайн. К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы. Жители старшего возраста ответственно относятся к своему здоровью - уже более 70% участников вакцинированы от коронавируса. Почти полтора года "Московское долголетие" проходило в онлайне, многие участники полюбили и такой формат. Поэтому мы приняли решение продолжить проект в смешанном формате - те, кому удобно заниматься дистанционно, например, на даче, могут продолжить это делать. А остальных мы будем ждать в парках, скверах и других городских локациях", - прокомментировала вице-мэр.

Для очного посещения занятий на свежем воздухе непосредственно перед его началом необходимо предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде преподавателю группы. С помощью смартфона он отсканирует код и сверит персональные данные с паспортом или социальной картой. QR-код могут получить вакцинированные двумя компонентами жители, переболевшие коронавирусом не более шести месяцев назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, сроком не более 72 часов.

Получить QR-код можно:

• в электронной медицинской карте на портале mos.ru в разделе "Цифровой сертификат"

• в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО"

• на сайте mos.ru/qr

• в городской поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате)

С порядком получения QR-кода можно ознакомиться на портале mos.ru. При необходимости сотрудники районных центров социального облуживания помогут москвичам старшего возраста получить и распечатать QR-код.

Полный перечень открытых онлайн и офлайн-групп и расписание занятий можно посмотреть на сайте.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. В 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва". Они работают с 8 утра до 22 вечера, но по факту принимают до последнего посетителя. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях. Подробная информация о вакцинации опубликована на сайте.

Напомним, в соответствии с указом Мэра Москвы с 16 марта временно приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие". С 30 апреля в проекте начали проводить онлайн-занятия. За это время более 80 тысяч москвичей старшего поколения присоединились к дистанционному обучению. На данный момент в проекте открыто около 3,7 тысячи онлайн-групп у более 600 организаций-поставщиков образовательных услуг по около 30-ти направлениям активностей.

Для удобства и безопасности москвичей старшего поколения с 2020 года запись в проект и на занятия проводится в дистанционном формате. Подать заявку и выбрать занятия проекта можно по телефонам территориального центра социального обслуживания столицы или на сайте.