Рафик Загрутдинов: В столичном районе Ховрино построят школу с планетарием

Новый учебный корпус на 500 мест, как рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, появится на улице Клинской, 24. Это будет пятиэтажный корпус для учащихся 8-11 классов. Предназначен он для действующего городского бюджетного образовательного учреждения № 1474.

По словам Загрутдинова, здание оборудуют информационным табло и наглядной навигацией для удобства учащихся, а кабинеты основной и старшей школы расположат на разных этажах для сокращения пересечения потоков и количества переходов между этажами. Для учеников основной и старшей школы предусмотрят отдельные входные группы.

Для образовательного процесса оборудуют кабинеты информатики, иностранного языка, естественно-научных дисциплин, инженерный, медицинский и академический лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон и другие.

На первом этаже проектом предусмотрено многофункциональное многосветное пространство для проведения школьных мероприятий, которое оборудуют системой для слабослышащих, на третьем этаже расположится планетарий на 15 мест. А еще в новой школе будет, помимо учебных классов, зимний сад, в котором создадут условия для отдыха и занятий, а также летняя веранда, куда можно выйти из обеденного зала. На территории школы высадят кустарники, декоративные карликовые деревья, газон и разобьют цветочные клумбы.