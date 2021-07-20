Рост цен на стройматериалы затормозил возведение соцобъектов

Проекты новых детсадов, поликлиник, образовательных центров и других объектов инфраструктуры могут быть заморожены или реализованы с потерями в качестве. Из-за активного роста цен на стройматериалы стоимость объектов постоянно увеличивается. А пересмотреть условия госконтрактов на ходу нельзя. Проблему обсудили застройщики и чиновники пяти черноземных регионов на отраслевой конференции в Воронеже.

В этом году подорожание началось с металлов и конструкций из них, а затем охватило и другие сегменты рынка строительных материалов. В итоге стоимость уже возводимых социальных объектов увеличилась на 12-18 процентов, а в некоторых случаях - почти на треть, сообщил заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин:

- Подрядчики, в том числе воронежские, ответственно подходят к строительству и завершают его. Но мы понимаем, что при таких условиях они ничего не зарабатывают или даже несут финансовые потери, им может грозить банкротство. Следовательно, они не идут на торги. Есть контракты, которые не были заключены из-за отсутствия заявок. В итоге откладывается ввод объектов в эксплуатацию.

Свежий пример - не состоявшиеся в Воронеже в июне торги по строительству школы на 2 860 мест. Большой образовательный центр запроектировали на Московском проспекте. Начальную стоимость работ определили на уровне 3,4 миллиарда рублей. Заявок от возможных подрядчиков не поступило. В мэрии объяснили это уникальностью и сложностью проекта и обещали объявить аукцион повторно. Застройщики же дали понять, что их не удовлетворила цена контракта.

- Мы стараемся принимать меры и корректировать проектно-сметную документацию, но это занимает от шести до девяти месяцев с прохождением новой госэкспертизы. По ряду многолетних проектов стоимость материалов давно превысила стоимость контракта, реализация невозможна, - пояснил Честикин. - Мы и добросовестные подрядчики - заложники ситуации, которую диктует федеральный закон № 44. Ведь по нему у нас нет другой процедуры, кроме расторжения контракта в одностороннем порядке и внесения компании в список недобросовестных подрядчиков с ее последующим банкротством. Естественно, это никого не устраивает. И власть в том числе.

Резкий рост стоимости материалов - одна из основных проблем строительства за счет бюджета

Возвести в столице Черноземья поликлинику на 1,1 тысячи посещений в смену и подстанцию скорой помощи за 1,37 миллиарда подрядилось ООО "Воронежстройреконструкция". Работы нужно закончить к 20 декабря 2022 года. Сейчас компания закупает материалы и оборудование для строительства по ценам выше сметных, что чревато убытками, отметил генеральный директор Юрий Кондратьев. По его словам, с начала реализации проекта металлическая арматура подорожала в 2,3 раза. Фанера, пиломатериалы и крепежи выросли в цене почти вдвое. Электрика - почти на 70 процентов, утеплитель, рулонный материал и мембрана - на 40, кирпич и бетон - на семь.

Резкий рост стоимости материалов - одна из основных проблем строительства за счет бюджета. По наблюдениям Национального объединения строителей "Нострой", между расчетом сметы и реализацией проекта обычно проходит не менее года, и существующая система ценообразования не учитывает колебания на рынке. Конечно, подорожание отдельных составляющих, даже кратное, не влечет за собой симметричного увеличения стоимости объекта в целом. Но иногда и небольшой прибавки достаточно, чтобы лишить строителей прибыли. "Нострой" приводил пример ФОКа в Иркутской области: рост цен на металлоконструкции в полтора раза привел к удорожанию проекта на семь процентов. В смете прибыль была заложена в размере шести процентов.

Руководитель ГК "Проект Инвест Строй" (Воронеж) Николай Ступин предположил, что решить проблему устаревания смет к моменту отбора подрядчиков может заказ строительства под ключ. По его мнению, по некоторым социальным объектам есть смысл объединять все стадии строительства в одном лоте, чтобы победитель конкурса и разрабатывал документацию, и возводил (или капитально ремонтировал) здание, и поставлял для него оборудование. "Здесь будет мотивация у строителей. Как ты запроектировал, так ты и получил объект", - пояснил Ступин.

Другое решение выдвинул Юрий Кондратьев. Он призвал скорректировать статью 95 ФЗ № 44 и индексировать цены на строительные работы ежеквартально.

Директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя РФ Ирина Тютьмина напомнила о том, что влиять на стоимость контракта можно и сегодня, если он стоит от 15 миллионов рублей (еще недавно планка стояла на уровне 100 миллионов) и рассчитан не менее чем на год. Но в министерстве не отрицают: изменения в 44-ФЗ необходимы. В пункте 11 статьи 95 планируют прописать, что цену контракта можно менять без ограничений в связи с подорожанием стройматериалов.

Представители Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей, а также первый вице-президент Российского союза строителей Владимир Дедюхин подписали резолюцию с просьбой к федеральным органам власти поддержать корректировку статьи 95. Изменения должны дать возможность увеличивать цену контракта, если смета подорожала более чем на 15 процентов по одной или более позициям ценообразующих строительных ресурсов. Также предлагается утвердить перечень объектов капстроительства, по которым можно заключать контракты по одному лоту на весь спектр работ, и ускорить адаптацию сметных норм под экономические реалии.

- Нужно разработать методику, которая будет учитывать рост цен и определять коэффициенты индексации. У нас нет бизнесменов, готовых работать себе в убыток... Поэтому последние построенные в Воронежской области социальные объекты низкого качества. Мы готовы поддержать строителей, выйдя с законодательной инициативой, - добавил вице-спикер Государственной думы, бывший воронежский губернатор Алексей Гордеев.

Прямая речь

Роман Куприн, директор департамента металлургии и материала Минпромторга России:

- Рост цен на строительные материалы оказался выше, чем в предыдущие годы. До марта динамика была вполне сопоставима с темпом прошлых лет. Когда же начался строительный сезон, произошли скачок спроса и скачок цен. В первую очередь это связано с тем, что в прошлом году спрос был недостаточный, стройки стояли, и сейчас производители вынуждены наверстывать упущенное. По той же причине произошла их переориентация на зарубежный рынок, и у нас образовался дефицит стройматериалов. Мы прорабатываем этот вопрос, российские производители обещают, что во второй половине года снизят объемы поставок за рубеж, чтобы насытить отечественный рынок.