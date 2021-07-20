Тульских молодых ученых привлекут к развитию производства

Тульский научно-образовательные центр мирового уровня "ТулаТех" подал в Минобразвания РФ шесть заявок на создание молодежных лабораторий. Как рассказал "РГ" генеральный директор НОЦ Денис Гусев, четыре будут созданы на базе ТулГУ и две в Новомосковском филиале РХТУ им. Менделеева. Кроме того, по его словам, до конца июля планируется подписание соглашения с минобром о взаимодействии и финансировании наукоемких проектов.

- Речь идет о привлечении молодых ученых к развитию промышленного производства. Собственно, это и является стратегической целью НОЦ - создание к 2025 году в Тульской области управляемой кооперационной структуры по разработке, производству и реализации продукции и технологий военного, гражданского и двойного назначения мирового уровня, - пояснил Денис Гусев. - Сейчас в стране создаются 120 молодежных лабораторий, шесть из них - в Тульской области. Благодаря их созданию в регион привлекаются специалисты, которых здесь раньше не было. Ребята готовы переехать в Тулу, чтобы развивать науку.

В "ТулаТехе" уже выдвинули нескольких молодых ученых на должности руководителей этих лабораторий. А это, как выясняется, было не так просто - требования довольно жесткие: возраст до 35 лет, опыт работы за рубежом, высокая степень цитируемости опубликованных статей. Собственно, именно цитируемость свидетельствует о востребованности научных идей и значительном потенциале молодых ученых.

По словам гендиректора НОЦ "ТулаТех", объем работы предстоит значительный. Но все же пока приходится выстраивать взаимодействие между производством и наукой. Добиваться понимания между директорами предприятий, которые жестко "заточены" на получение прибыли, и работниками образования, где не всегда знают реальные проблемы производства.

- Необходимо больше молодых ученых, но при этом они должны быть востребованы на производстве, - рассуждает Денис Гусев. - Тогда будет налажен выпуск импортозамещающей продукции.

Однако и у молодых людей частенько представление о современном производстве не всегда соотносится с реалиями. При этом сегодня многие российские предприятия по уровню чистоты, оснащенности, экологичности ничуть не уступают зарубежным. Работать на них престижно. Стоит иметь в виду и карьерные перспективы.

Производственники "заточены" на получение прибыли, а научные работники плохо представляют заводские реалии

В НОЦ "ТулаТех" четыре основных направления. Это ХИМтех , в задачи которого входят разработки, связанные с мономерами и полимерами, а также производством и утилизацией композитных материалов. МАШтех - это механика и станкостроение, тяжелое и транспортное машиностроение. ОБОРОНтех - в Туле это, конечно же, управляемое высокоточное оружие, гиперзвук, микроэлектроника. Значительное внимание уделяется также направлению ЭКОБИОтех, речь об экологическом мониторинге, технологиях и продуктах биоорганического синтеза. В настоящее время у НОЦ ТулаТех" десять образовательных и 14 производственных партнеров.

Пожалуй, машиностроение сейчас демонстрирует наиболее ярко выраженные проекты. Так, на крупнейшем промышленном форуме - международной выставке "Иннопром", проходившем в начале июля в Екатеринбурге, Тульский завод горно-шахтного оборудовании, входящий в "ТулаТех", вел активные переговоры об экспорте своей продукции.

- Тульский завод горно-шахтного оборудования - достаточно уникальное предприятие, которое производит и поставляет на экспорт, в частности в Казахстан, инновационные шахтные локомотивы на базе электронной системы управления. Это предприятие имеет собственный инженерный центр, его продукция востребована у наших коллег из добывающей промышленности. Сегодня IT- компания "СервисСофт" разрабатывает, в том числе, спутниковый маяк для небольших судов, чтобы мониторить их местонахождение и передвижение. Актуальность этой тематики будет только расти, - рассказал министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов.

Другой пример - ООО "НПП Станкостроительный завод Туламаш", также входящий в НОЦ "ТулаТех". Он был основан в 2013 году и является дочерним обществом АО "АК Туламашзавод". Как рассказал "РГ" директор Тульского машиностроительного завода Евгений Дронов, на предприятии уже несколько лет назад окончательно решили задачу по импортозамещению: полностью освоили инструментальное производство, и весь необходимый инструмент делают сами - больше не закупают за рубежом. Очередная задача - возрождение станкостроения, производство отечественных металлообрабатывающих станков. Для этого и была создана перспективная "дочка".

Сегодня "НПП Станкостроительный завод Туламаш" занимается разработкой и производством станков и особо ответственных узлов машин, включая шпиндельные узлы, направляющие станков высших классов точности. Предприятие имеет в активе ряд патентов и авторских свидетельств, а также проводит НИОКР по обработке перспективных материалов для разных областей промышленности. В частности, ведутся исследования обработки кварца по различным схемам обработки. В структуре компании созданы конструкторско-технологический отдел и опытное производство, оснащенное современным оборудованием. В рамках программы НОЦ "ТулаТех" завод разрабатывает и производит прецизионные и ультрапрецизионные обрабатывающие центры для быстрой и высокоточной обработки деталей. Собственное оборудование компании позволяет достичь нанометрового диапазона по технологии пластичного резания.

Так, на выставке Металлообработка 2021, проходившей в мае в Экспоцентре, компания впервые представила токарный обрабатывающий центр ТМ-160. Станок предназначен для финишной обработки деталей с точностью формы одного микрона и ниже. Во время выставки он был запущен в демо-режиме.