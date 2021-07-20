В ЦФО сократилось количество ЗОЖников

Доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, на фоне пандемии снизилась на четверть. В число регионов, где люди наиболее активно возвращались к вредным привычкам, вошли Тверская, Воронежская, Белгородская и Ярославская области. Эти изменения могли сказаться на структуре потребления - добавить выручки табачным киоскам и алкомаркетам, сократить доходы фитнес-клубов и магазинов спортивного питания.

Численность "зожников" в стране в 2020 году упала с 14,5 до 10,8 миллиона человек, подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата. В исследовании участвовали россияне от 15 лет.

По официальной методологии приверженцами ЗОЖ считают тех, кто одновременно следует пяти принципам: не курит, ежедневно употребляет не менее 400 граммов овощей или фруктов и не более пяти граммов соли, поддерживает физическую активность (не менее 150 минут умеренной или 75 интенсивной нагрузки в неделю) и не перебарщивает с алкоголем. Допустимой недельной дозой для мужчин считается 0,4 литра крепкого алкоголя, либо две бутылки вина, либо три литра пива. Для женщин объемы вдвое меньше.

В прошлом году эти несложные правила выполняла от силы десятая часть жителей страны. Названные выше регионы Центрального округа потеряли более 70 процентов строгих приверженцев ЗОЖ.

До пандемии на одного следящего за здоровьем мужчину приходилось две женщины. На фоне пандемии дамы, очевидно, стали меньше двигаться и чаще снимать стресс с помощью вредных напитков. Теперь среди "зожников" их лишь немногим больше, чем мужчин.

В топ-10 регионов с самым здоровым образом жизни по версии FinExpertiza не вошло ни одного представителя ЦФО. Однако в Тамбовской, Брянской и Орловской областях в два и более раза выросло число людей, которые в прошлом году стали отказываться от вредных привычек и больше двигаться. А вот Тверская и Тульская попали в десятку субъектов, где население наименее озабочено своим физическим состоянием.

Были проблемы у точек, торгующих спортивным питанием

- Вредные привычки более распространены среди людей с невысокими доходами. Кроме того, у таких граждан не хватает ни денег, ни времени для качественной заботы о здоровье, - констатировала президент сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Изменения в потребительском поведении отразились на торговле "полезными продуктами" в высоком ценовом сегменте. Так, в Воронеже сжалась местная сеть экомаркетов. В связи с приостановкой работы ТЦ и фитнес-центров были проблемы у точек, торгующих специализированным спортивным питанием. Клубы и тренажерные залы почувствовали отток клиентов, но благодаря скидкам смогли привлечь новых.

Судя по динамике продаж спортивных товаров, по крайней мере один из принципов ЗОЖ - физическая активность - стал в России популярнее. Это особенно резко проявилось в мае 2021-го. По данным ресурса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", в преддверии лета объем продаж товаров для спорта и ЗОЖ в натуральном выражении был в 3,5 раза больше, чем в 2020 году. По сравнению с доковидным 2019-м рост составил 20 процентов. Средний чек за одну покупку достиг 4,5 тысячи рублей, что на 20-25 процентов превышает уровень предыдущих лет. В топе продаж оказались кроссовки и спортивная одежда, самокаты, велосипеды, ролики, фитнес-трекеры, мячи, скакалки и другие приспособления для активного отдыха. В "СберМаркете" заметили, что к лету вдвое (в сравнении с зимними месяцами) вырос спрос на чаи для похудения и жиросжигатель.