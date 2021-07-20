В Курской области создадут собственный гастрономический бренд

Непродолжительное путешествие даже в соседний регион может удивить и стать незабываемым благодаря гастрономическим изыскам. В Курской области туристам предлагают те блюда, которые готовили здесь с самых древних времен: картофельная друнька, каша "гарбузня", окрошка на квасе, какую любил скульптор Клыков, блинчики с клубничным вареньем и со сливками, такие, как подавали к столу писателя Николая Асеева. Гастрономическую карту региона здесь составили несколько лет назад и продолжают пополнять. Однако этого мало. Важно создать настоящий гастрономический бренд Соловьиного края.

Важно не просто создать продукт, но и сделать его узнаваемым. Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС

Строго по карте

Когда в Курской области только начали собирать исконные рецепты Соловьиного края, удивились: далеко не все блюда можно было назвать скромными, несмотря на стереотип - мол, жили здесь бедно, ели только овощи. В Судже, к примеру, до сих пор любят пышные вареники с творогом, начинку в которых не закрывают тестом полностью - чтоб варились быстрее. В Глушковском районе гусиная печень - совсем не деликатес. Важных птиц здесь до сих пор держат почти в каждом сельском подворье, а из их мяса чего только не готовят.

Исконно курские блюда уже прижились в кафе и ресторанах. Так, меню в одном из гостиничных комплексов открывается именно древней кухней, которая, как оказалось, может стать популярнее традиционных салатов, пришедшей из Европы пиццы или азиатских роллов. К примеру, картофельную друньку - некое подобие запеканки, с мясной начинкой, приправленной зеленью и овощами, предлагают даже на ярмарочных фудкортах. И люди пробуют, "раскладывают" на составляющие, чтобы потом приготовить дома.

В самом же ресторане гостиницы курские блюда сначала надо было заказывать заранее. Однако, когда курскую гастрономическую карту стали пополнять, в ней появились и относительно легкие для приготовления блинчики по-асеевски, и льговский пряник, и много чего еще, что теперь подают к чаю или кофе, а пряник так и вовсе предлагают гостям в качестве сувенира.

Как отмечает глава ассоциации отельеров и рестораторов России Игорь Бухаров, наблюдающий за созданием гастрономической карты региона и страны в целом, все эти блюда - еще далеко не бренд.

- Когда я спросил о том, какой курский продукт самый знаменитый, меня удивили, назвав антоновку, - рассказывает он. - Но ведь такие яблоки есть не только в Курской области.

Эксперт уверен, необходимо нечто такое, за чем турист поедет в область стопроцентно: яркий и главное - уникальный бренд. Такой, как, к примеру, тульский пряник.

На любой вкус

Пока приготовлением курских блюд занимаются исключительно небольшие кафе и рестораны. Малый бизнес откликнулся на идею создать собственный гастрономический маршрут. При этом те же фермеры, которые производят сыры, мед, варенье, мясные и рыбные деликатесы, тоже хотят стать частью туристической инфраструктуры.

Эксперты уверены, что сельские предприниматели станут развивать инфраструктуру гостеприимства

Представитель курского Центра компетенций в АПК Мария Носова видит перспективу, прежде всего в предложении экскурсионных программ на местных фермах. Она отмечает, что это будет интересно и детям, и взрослым.

- Приехать и посмотреть, как живут коровы на молочной ферме, попробовать парное молоко, купить продукты, которые здесь производятся. На это надо ориентировать сельских предпринимателей, - считает она.

Презентации курских фермерских хозяйств проходят весьма успешно в других регионах и в столице. Так, на конкурсе "Вкусы России" были отмечены курские сыры и мед.

- Пасечники тоже могут создать условия для туристов. Сейчас очень популярны так называемые апидомики. Это сооружения над ульями, в которых обустраивают место для отдыха. Человек ложится и слушает мерное жужжание пчел. Эта вибрация убаюкивает, восстанавливает нервную систему, - говорит Мария Носова. - Несколько таких сеансов в отпуске - и ничего больше не надо.

Эксперты приводят в пример крупные агропромышленные холдинги, которые строят демонстрационные линии для туристов, чтобы воспитать в них лояльность к собственной продукции. Фермеры же могут проводить экскурсии, вовлекая туристов в процесс производства. И куда потянется больше людей - еще большой вопрос.

Не антоновкой единой

Производитель ремесленных сыров Александр Волков, представивший на "Вкусах России" черный сыр под названием "Малевич", рассказывает о том, что попытку строительства вот такой экскурсионной инфраструктуры он сам уже предпринял.

- Нам важно понимать, что можно делать, а чего нельзя, - отмечает фермер. - Могу ли я оставить гостей на ночь после экскурсии, утром накормить завтраком? Что для этого нужно? Какие документы, разрешения? Какая инфраструктура? Можно это сделать в палатках или нужно шале? Как провести туда электричество и другие коммуникации?

По сути, продукция таких предпринимателей имеет все для продвижения: высокое качество, уникальную рецептуру, и даже "легенду" - тот же черный сыр "Малевич" был назван так неслучайно: известный художник некоторое время жил в Курске.

Дать ответ на все вопросы фермеров пообещали в региональном комитете промышленности, торговли и предпринимательства. Его председатель Михаил Аксенов отмечает, что видит в стремлении предпринимателей продвигать собственные товары через туристическую инфраструктуру повод создать новый пакет поддержки для них.

- Я вижу это как некое слияние промышленности и агротуризма, рамочный продукт, который бы позволил предпринимателю обратиться за помощью, - отмечает он. - К примеру, фермер хочет построить кафе или гостиницу. Приходит к нам. Мы рассказываем, что для этого нужно. По необходимости предлагаем меры поддержки.

Если такой алгоритм заработает, фермерские хозяйства перестанут делать акцент на продажу исключительно сырья. Эксперты уверены, что сельские предприниматели начнут развивать инфраструктуру гостеприимства и станут в итоге самостоятельными точками притяжения туристов. Что же касается гастрономического бренда, пусть их будет несколько.