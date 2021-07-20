В Липецкой области ввели временную схему движения

Временная схема движения введена на мосту через реку Репец в Липецкой области на 434-м километре и двух путепроводах на 426-м и 430-м километрах, сообщили в госкомпании "Автодор".

Максимальная разрешенная скорость на этих участках снижена до 50 км в час. Проезд идет по одной полосе в каждом направлении. На мосту через реку Репец движение открыто только по левой его части.

На путепроводах на 426-м и 430-м километрах ремонт идет на участке прямого направления, в сторону Воронежа.

Изменения связаны с ремонтом сооружений. Планируется в ближайшие месяцы заменить балки пролетных строений, перильное и барьерное ограждение, опорные части, уложить новый асфальт, уточнили в госкомпании.