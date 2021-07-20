В Москве 60 процентов жилых домов готовы к новому отопительному сезону

Более половины жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, "городские службы ведут масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день полностью готовы около 20 тысяч жилых зданий, что составляет 60% от плана".

По его словам, в общей сложности до первого сентября будут проведены гидравлические испытания на 17 тысячах километров тепловых сетей. Во время испытаний выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Заммэра рассказал, что уже отремонтировано 127 котельных и 5,2 тысячи тепловых пунктов, завершен ремонт 42 километров воздушных и 48,5 километра кабельных линий электропередач. Проведен профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 3,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов и 11,7 тысячи колодцев. Специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт 984 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров.

Всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Все работы завершат до первого сентября.