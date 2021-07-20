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20.07.2021 10:54
Рубрика: Экономика

В Москве начали строить мост Северного дублера Кутузовского проспекта

Текст: Ирина Огилько

Новый мост через Москву-реку будет построен до конца 2022 года, а полноценно воспользоваться им автомобилисты смогут в 2023 году. Об этом рассказал журналистам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Мост через Москву-реку возведет инвестор в рамках реализации крупнейшего в столице концессионного соглашения по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП). Переправа соединит Деловой центр с противоположным берегом и станет важной частью будущей скоростной трассы.

"В Москве реализуется уже пять концессионных соглашений в разных сферах с общим объемом частных вложений почти 90 миллиардов рублей. Автодорожная концессия по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве - как по своим размерам, так и в финансовом плане - инвестор вложит в создание трассы более 50 миллиардов рублей, - рассказал Ефимов. - Сейчас строители приступили к возведению важной части будущего дублера - моста вблизи Москва-сити. Завершить эти работы планируется в 2022 году, полноценно воспользоваться дублером москвичи смогут уже в 2023 году".

Новая переправа через Москву-реку в рамках строительства дублера строится методом надвижки пролета - его собирают из отдельных металлоконструкций, соединяя сваркой и специальными высокопрочными болтами. Работы идут по графику: сегодня собранная часть достигла границы суши и воды, а в скором времени огромная конструкция начнет перемещение над руслом Москвы-реки.

Как ожидается, мост впишется в архитектуру района. Внешне он будет схож с расположенными по соседству мостами Смоленской железной дороги, а также гармонировать с наземными переходами и башнями Москва-Сити. Его оснастят динамической светодиодной подсветкой, которая не будет мешать водителям в темное время суток. Параллельно с возведением переправы инвестор ведет строительство основного хода автодороги и эстакад.

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Северный дублер Кутузовского проспекта станет первой платной автомагистралью в черте города и соединит Москву-Сити с МКАД и Северным обходом Одинцово. Он будет представлять собой бессветофорную четырехполосную автомагистраль протяженностью 10,3 км с расчетной скоростью движения 100 км/ч. Концессионное соглашение заключено на 40 лет, по его условиям инвестор полностью финансирует строительство автодороги, а затраты на подготовку территории разделены между ним и городом в равных долях. После ввода дублера в эксплуатацию инвестор будет окупать свои инвестиции в течение срока соглашения за счет взимания платы за проезд.

Как ожидается, дублер значительно снизит нагрузку на важнейшие дороги на западе Москвы - Кутузовский проспект и проспект Маршала Жукова, которые по итогам первого квартала 2021 года вошли в топ-3 самых загруженных вылетных магистралей столицы.

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