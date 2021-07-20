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20.07.2021 12:23
Рубрика: Общество

В Подмосковье переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию

Текст: Ирина Рыбникова

Жителям Подмосковья, перенесшим коронавирус, дали возможность пройти углубленную диспансеризацию. Об этом сообщила зампред правительства - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"COVID-19 может вызвать опасные осложнения - тромбозы, тахикардию и другие патологии. Важно их вовремя выявить", - сказала она. Поэтому каждый переболевший может обратиться в свою поликлинику, где ему проведут двухэтапную диспансеризацию. На первом этапе возьмут общий и биохимический анализы крови, измерят сатурацию, сделают рентгенографию органов грудной клетки и другие исследования. Затем, если врачи увидят необходимость углубленных исследований, человека направят на компьютерную томографию легких, ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Записаться на диспансеризацию можно со второго месяца после выздоровления от COVID-19 на портале госуслуг или дойдя до регистратуры своей поликлиники.

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