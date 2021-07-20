В подмосковном Домодедове приезжий ограбил трех женщин

Грабитель в дневное время нападал со спины на одиноко идущих женщин, душил и похищал ювелирные украшения.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что жертвами нападений оказались три местные жительницы в возрасте от 29 до 47 лет.

Сотрудники уголовного розыска УМВД изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в местах нападений, и задержали грабителя по месту фактического его проживания в одном из домов в Домодедово, расположенных на улице Гагарина. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления 50-летний уроженец Оренбурга, который провел в местах лишения свободы 34 года. У него в квартире полицейские обнаружили залоговый билет о предоставлении в один из ломбардов Домодедово цепочки из золота 585 пробы, принадлежащей одной из ограбленных женщин.

Задержанный взят под стражу.