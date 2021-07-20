В пойме реки Чермянки начали строить новый столичный экоцентр

В пойме реки Чермянки начали строить новый экоцентр, работы по его строительству планируется завершить до конца года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что уже выполнили устройство основания, начали монтировать металлический каркас и стены. Затем будут внутренние работы, подведение и подключение инженерных коммуникаций. В экоцентре площадью более 1,2 тысячи квадратных метров с интерактивными выставочными залами, кинозалом и профлабораторией посетители всех возрастов смогут познакомиться с экопрофессиями будущего.

При оформлении павильона предпочтение отдадут природным материалам, прежде всего дереву. Частичное витражное остекление наполнит здание естественным светом. Рядом планируем создать вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад. Экоцентр станет частью пространства "Парка Яуза".

Напомним, что в 2016-2020 годах привели в порядок пять участков будущего парка общей площадью 135 га. В этом году благоустраивают два участка - от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.