В столичном регионе участились несчастные случаи на железной дороге

Количество несчастных случаев на МЖД в Москве и Московской области выросло на 17% за полгода. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Так, за первую половину 2021 года в Москве и Московской области произошло 322 случая травмирования, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В результате происшествий пострадало на 45 человека больше, чем годом ранее. В полтора раза увеличилось число происшествий с детьми с 16 до 24. Основной причиной несчастных случаев является нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта: хождение по железнодорожным путям в неположенном месте; нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки спрыгнуть или забраться на платформу, проехать снаружи поезда.

Как отметили в пресс-службе, для предотвращения несчастных случаев железнодорожники регулярно проводят информационно-разъяснительные мероприятия по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. В частности, рассказывают об опасности "зацепинга" и "руферства". Совместно с представителями транспортной полиции организуются рейды в местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути.

Во время летних детских каникул родителей просят не оставлять детей без присмотра, напоминать им о правилах безопасного поведения на железной дороге.