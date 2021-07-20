В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку

В Воронеже задержан начальник тыла Панинского ОМВД - правоохранителя подозревают в покушении на дачу взятки. Полтора года назад полицейский прославился по другому поводу: прокуратура нашла у его семьи 22 квартиры общей стоимостью 50 миллионов рублей, не подтвержденные легальными доходами.

На этот раз высокопоставленный офицер попытался помочь своему знакомому сдать экзамен на права и предложил сотруднику ГИБДД 30 тысяч рублей за беспрепятственное прохождение испытания. Инспектор от взятки отказался и сообщил куда следует. В результате совместной операции СКР, ФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД по региону подозреваемый был задержан на месте преступления.

На допросе подозреваемый сознался и дал подробные показания, рассказали в управлении СК РФ по региону. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки в значительном размере (часть 3 статьи 291 УК РФ).

Ранее начальник тыла тоже работал в ГИБДД, но в начале 2020 года прокурор Воронежской области подал в суд иск об изъятии у него 22 квартир, не подтвержденных доходами. Полицейский же уверял, что недвижимость приобретена его родителями на законно заработанные средства, а он лишь помогал в оформлении сделок. Судебный процесс еще не закончен, но после скандала подполковнику объявили неполное служебное соответствие (он дважды пытался оспорить наказание, но не смог), понизили должности и отправили служить из областного центра в дальний район.