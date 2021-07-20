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20.07.2021 23:00
Рубрика: Экономика

В Восточном округе Москвы появилась новая транспортная развязка

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 162(8513)
Жители столичных районов Богородское, Метрогородок, Гольяново и Преображенское теперь добираются до Северо-Восточной хорды за 5 минут вместо привычных 20-30. Такую возможность 200 тысяч человек получили благодаря многоуровневой транспортной развязке, построенной на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе.
Построенная за год с небольшим развязка обеспечила дополнительными маршрутами 200 тысяч человек. Фото: Аркадий Колыбалов Построенная за год с небольшим развязка обеспечила дополнительными маршрутами 200 тысяч человек. Фото: Аркадий Колыбалов
Построенная за год с небольшим развязка обеспечила дополнительными маршрутами 200 тысяч человек. Фото: Аркадий Колыбалов

"Ее построили в кратчайшие сроки, за период чуть больше года. Она не только обеспечивает дополнительные маршруты для жителей близлежащих районов, но и дает всем желающим возможность удобного подъезда к станции метро "Бульвар Рокоссовского" и Московскому центральному кольцу", - рассказал на открытии развязки руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Он также добавил, что движение по участку Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе было пущено еще три года назад - в августе 2018-го. Тогда была построена эстакада основного хода транспортно-пересадочного узла у МЦК "Локомотив" на Щелковском шоссе и эстакада-съезд с Щелковского шоссе на внешнюю сторону хорды. Предполагалось также возвести эстакаду съезда с внутренней стороны хорды на Открытое шоссе в сторону центра, но это оказалось невозможным из-за строительства там остановочного пункта МЦК "Бульвар Рокоссовского". И тогда решили сделать двухсторонний съезд с Северо-Восточной хорды на 5-й проезд Подбельского, далее на все примыкающие улицы и на Открытое шоссе. Для этого пришлось реконструировать всю прилегающую улично-дорожную сеть.

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