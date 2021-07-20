Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы

По последним данным вакцинацию от COVID-19 прошли 77% сотрудников органов власти Москвы, сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В частности, по данным на 20 июля вакцинацию от коронавируса прошли 84% сотрудников департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур", - сказано в сообщении.

Напомним, до 15 июля пройти вакцинацию первым компонентом должны были 60% сотрудников ряда отраслей Москвы, включая госслужащих. Большинство предприятий, которых коснулось это правило, с задачей справились.

Как ранее сегодня рассказали в столичной мэрии, всего в Москве привились уже 4 миллиона человек, из них оба компонента вакцины получили 2,2 миллиона горожан.