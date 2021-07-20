Владимирская область планирует создать микроэлектронный комплекс

Во Владимирской области создадут "конвейер" по подготовке кадров для радиоэлектронной и приборостроительной промышленности.

По словам врио первого заместителя губернатора региона Аркадия Боцан-Харченко, обладминистрация определила для себя стратегический приоритет - ускоренное и устойчивое развитие в области радиоэлектронной и приборостроительной промышленности с возможным созданием микроэлектронного комплекса. Однако представители отрасли и профильных вузов еще в апреле заявили, что для достижения этой цели владимирскому приборостроению насущно необходимы кадры и компетенции.

- Чтобы в производственной специализации во всероссийском разрезе Владимирская область не только прочно закрепилась в этой нише, но и заняла лидирующие позиции, необходимо, чтобы регион стал и кузницей кадров, и центром компетенций. Речь идет о необходимости формирования на территории области кадров и компетенций по конвейерному и сквозному принципу: от средней школы - до курсов повышения квалификации, - подчеркнул вице-губернатор.

По словам директора регионального департамента цифрового развития Сергея Орлова, все современные и формирующиеся отрасли немыслимы без различных вычислительных устройств, которые, в свою очередь, состоят из микроэлектронных и радиокомпонентов. Соответственно, ценность специалистов, создающих такие устройства, будет высока всегда.

- Поэтому необходимо сформировать среду, в которой будущие инженеры будут учиться и развивать свои профессиональные навыки, разработать программы подготовки специалистов. Нужно использовать имеющиеся у региона возможности организации и обеспечения подготовки компетентных кадров по принципу "средняя школа - среднее профессиональное образование - высшая школа - курсы повышения квалификации".

Необходимо сформировать среду, в которой будущие инженеры будут развивать свои профессиональные навыки

В администрации области рассказали, что для начала формирования образовательного конвейера предложено выделить в качестве "пилотных" средние школы во Владимире и Муроме и наладить их тесное взаимодействие с колледжами и вузами. В частности, муромский лицей N 1 уже к 1 сентября готов открыть секцию "Кванториум" и профильный класс. Аналогичные решения обсуждаются с несколькими средними школами Владимира.

Готовность скорректировать программы подготовки специалистов с учетом потребностей отрасли в кадрах выразили также политехнический и авиамеханический колледжи Владимира и Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения.

Во владимирском детском технопарке "Кванториум-33" приступили к уточнению профильных программ обучения и подготовке необходимой учебной материально-технической базы. Кроме того, предложено расширить специализацию так называемых ИТ-кубов, которые в настоящее время ограничены информационными технологиями: дополнить программное обеспечение технической и аппаратной составляющей, что позволило бы сместить фокус внимания на радио- и микроэлектронику, приборостроение и робототехнику в целом.

Специалисты, впрочем, уверены, что в процессе подготовки кадров должны участвовать не только образовательные учреждения, но и - очень активно - работодатели, чтобы со школьной скамьи молодые люди знали и понимали специфику отрасли и видели перспективы для трудоустройства на территории области.

Компетентно

Аркадий Боцан-Харченко, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:

- Решение связанных с радио- и микроэлектроникой, приборостроением задач особенно важно для региона прежде всего потому, что способствует смягчению крайне негативной демографической ситуации. Создавая благоприятные условия для ускоренного и устойчивого развития наукоемкой и высокотехнологичной отрасли, мы тем самым способствуем появлению высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест, удержанию, а при благоприятном развитии событий даже привлечению молодых специалистов с последующими положительными эффектами для выправления демографической ситуации.