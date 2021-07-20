Госслужащие в ЕАО получат выходной за прививку от COVID-19

В Еврейской автономии государственные служащие, сделавшие прививку от коронавируса, получат дополнительный выходной. Соответствующее изменение в закон внесли во вторник местные парламентарии.

"С этого дня госслужащему, прошедшему полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, полагается один день дополнительного оплачиваемого отпуска", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы областного заксобрания.

Такая же мера распространяется и на работников муниципальных структур. Причем на дополнительный день отпуска могут претендовать все, кто привился с начала этого года.

Как заметила председатель заксобрания Любовь Павлова, остальные работодатели принимают решение о предоставлении дополнительного выходного своим сотрудникам самостоятельно.

"Я надеюсь, что большинство из них проявят сознательность и последуют примеру органов власти", - сказала она.