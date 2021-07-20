На Чукотке два детских сада закрыли на карантин из-за COVID-19

В поселке Провидения Чукотского автономного округа из-за распространения коронавирусной инфекции в Провиденском городском округе до 1 августа закрыли на карантин детский сад. Еще одно дошкольное учреждение в городе Билибино до 29 августа приостановило работу группы раннего возраста и старшей группы.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на Билибино приходится наибольшее число выявленных случаев COVID-19. Ухудшается эпидемиологическая обстановка также в Анадырском районе.

Только за последнюю неделю на Чукотке подтвержден 91 новый случай коронавируса. Для этого региона с численностью населения меньше 50 тысяч человек это самый большой недельный прирост с начала пандемии.