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19.07.2021 10:40
Рубрика: Происшествия

В Магаданской области во время сплава по реке погибла туристка

Текст: Ольга Журман

Сотрудники СК РФ по Магаданской области выясняют обстоятельства гибели двух человек на местных водоемах, сообщается на сайте ведомства.

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Первая трагедия разыгралась 16 июля в 38-ми километрах от поселка Атка в месте слияния рек Малтан и Хета. Одна из лодок, на которых сплавлялись туристы, перевернулась. Оказавшаяся в воде жительница Уфы 1975 года рождения погибла.

В этот же день близ Магадана в акватории бухты Гертнера рядом с надувной лодкой нашли тело местного жителя 1973 года рождения. По предварительным данным, мужчина утонул.

По обоим фактам идут проверочные мероприятия, судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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