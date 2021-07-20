В Магаданской области во время сплава по реке погибла туристка

Сотрудники СК РФ по Магаданской области выясняют обстоятельства гибели двух человек на местных водоемах, сообщается на сайте ведомства.

Первая трагедия разыгралась 16 июля в 38-ми километрах от поселка Атка в месте слияния рек Малтан и Хета. Одна из лодок, на которых сплавлялись туристы, перевернулась. Оказавшаяся в воде жительница Уфы 1975 года рождения погибла.

В этот же день близ Магадана в акватории бухты Гертнера рядом с надувной лодкой нашли тело местного жителя 1973 года рождения. По предварительным данным, мужчина утонул.

По обоим фактам идут проверочные мероприятия, судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.