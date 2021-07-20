Песков: Путин положительно оценивает работу врио губернатора Хабаровского края

Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава государства ровно год назад своим указом назначил Дегтярева врио губернатора края. Журналисты поинтересовались оценкой его работы в Кремле.

Как напомнил Песков, врио губернатора недавно докладывал Владимиру Путину, как обстоят дела в крае.

"Президент положительно оценивает работу", - заявил представитель Кремля. Он добавил, что дел в крае много, и врио губернатора прикладывает много сил для решения проблем огромного региона. А федеральный центр, подчеркнул он, достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые приходят со стороны руководства региона.

Отвечая на вопрос журналистов, он также сообщил, что Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать Хабаровск. "Президент, во-первых, прекрасно понимает и знает, кого он назначил, поэтому для этого не нужно туда лететь, - пояснил пресс-секретарь. - Пока в ближайшее время каких-либо поездок в Хабаровск не запланировано".