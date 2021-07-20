Синоптики: Тайфун может вызвать сильные дожди в Приморье

Тайфун, который вот-вот зародится в Тихом океане, может вызвать ливни в Приморье на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте Примгидромета.

"В Тихом океане уже зародились и получили номера и имена два тайфуна: "Ин-фа" (IN-FA) и "Кемпака" (CEMPAKA). Первый движется на остров Тайвань, где выльет огромное количество осадков и может наделать немало бед. Территории Приморского края он не достигнет", - рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

Тайфун "Кемпака" тоже не угрожает Приморью. Но следующий, который только начал зарождаться в Тихом океане, уже вызывает тревогу специалистов.

Этот атмосферный вихрь может быстро достичь острова Хонсю и через северную часть Японского моря и восточное побережье Японии подойти к Приморью. Если прогнозы синоптиков сбудутся, то в начале следующей недели на Приморье обрушатся сильные дожди. Они могут вызвать подъем воды в реках, а на восточном побережье края спровоцировать нагонную волну.