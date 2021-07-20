СК проверит данные о вспышке COVID-19 в лагере Забайкалья

В Забайкалье следователи проверят информацию о вспышке коронавирусной инфекции в детском оздоровительном лагере.

19 июля, по данным СМИ, детский лагерь "Нарасун" в Агинском районе был закрыт из-за случаев заболевания среди ребят.

"Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов поручил следователям проверить степень соответствия условий пребывания детей в оздоровительном лагере противоэпидемиологическим требованиям, а также действия должностных лиц по обеспечению правил санитарной безопасности", - сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.