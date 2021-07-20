В Бурятии подтопило дома и дороги из-за высокого уровня Байкала

Дороги и инфраструктуру подтопило в Кабанском и Баргузинском районах Бурятии из-за повышения уровня воды в Байкале.

За последний месяц озеро "поднялось" на 40 сантиметров. Ежедневный прирост - три сантиметра. Такие темпы осенью могут привести к подтоплению 20 населенных пунктов.

- В постоянном режиме мониторится ситуация, главы поселений дважды в сутки передают данные об уровне воды в реках и озере Байкал в единую диспетчерскую службу, - приводятся на сайте правительства региона слова главы Кабанского района Алексея Сокольникова.

В селе Кабанск в подвалах и погребах местных жителей скопилась грунтовая вода, а река Исток вплотную приблизилась к домам.

Угроза подтопления прибрежных улиц возникла и в селе Максимиха, где паводок в прошлом году разрушил берегоукрепление - габионы.

Кроме того, размыты три участка дорог в Баргузинском районе: Шапеньково-Уро, Баянгол-Хилгана в местности Соел и подъезд к Буксыкенскому мосту протяженностью 2,7 киолометра.

Повышение уровня воды в озере негативно сказывается и на экосистеме Забайкальского национального парка, где обитают многие виды животных и птиц, занесенных в Красную Книгу.