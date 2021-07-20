В Бурятии завели дело на мачеху, сломавшую палец девочке

В Бурятии завели уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Ей вменяют статьи об истязании и причинении легкого вреда здоровью детей.

О том, что происходит в семье, стало известно 13 июля, когда в Детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ поступила восьмилетняя девочка. У нее острым предметом был поврежден палец. На ногах и руках также присутствовали кровоподтеки и ссадины. Ребенок весил всего 16 килограммов, был замкнут и запуган.

Сначала девочка утверждала, что упала на косу во время прогулки. Однако при проверке полицейские выяснили, что ранение нанесла жена ее опекуна. Таким образом она решила наказать малышку за утерянный градусник. Женщина ударила ножом по кисти девочки, тем самым сломав фалангу одного из пальцев руки.

Кроме того, у шестилетней сестры девочки на обеих ладонях обнаружили ожоги. По версии следствия, это также сделала мачеха - зажигалкой, в наказание за мелкую провинность.

"Потерпевшие дети изъяты из семьи опекуна и помещены в социально-реабилитационный центр. Помимо этого в рамках уголовного дела будет решен вопрос о выделении материалов в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства в отдельное производство", - сообщает СК РФ по республике.

Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.