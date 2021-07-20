В Хабаровском крае мать отравила ребенка грудным молоком

Хабаровские следователи возбудили уголовное дело после отравления ребенка наркотическим веществом. В совершении преступлении подозревают его собственную мать.

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК, утром 18 июля в хабаровскую краевую детскую больницу поступил малолетний ребенок с признаками отравления наркотиком. Следователи полагают, что вещество попало к нему от матери вместе с грудным молоком. 30-летняя женщина призналась правоохранителям, что перед тем, как покормить малыша, употребила неизвестное вещество.

Дело возбуждено по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Нерадивую мать могут лишить родительских прав.