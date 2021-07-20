В Якутии на берегу реки Лены обнаружили мертвых осетров

В Якутии организован выезд специалистов в Намский улус, где местные жители обнаружили на берегу реки Лены несколько небольших мертвых осетров. Видеоролик с выброшенными на берег тушками был распространен в социальных сетях.

Как сообщила пресс-служба минэкологии республики, по факту распространения видеоролика о заморе сибирского осетра оперативно организован совместный выезд инспекторов Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства, Намской инспекции государственного экологического надзора и эксперта от науки.

"Обнаружены тушки осетра, которые направлены на экспертизу. Предположительно, осетры выброшены браконьерами, так как тушки других рыб не обнаружены", - отмечено в сообщении.

Ранее местные жители в комментариях к ролику тоже предположили, что несколько найденных краснокнижных рыбин, скорее всего, выбросили браконьеры. Либо просто у кого-то унесло кукан с добычей.